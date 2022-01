Убивчий Омікрон та нова хвиля коронавірусу. На що чекати українцям найближчим часом

Кількість інфікованих коронавірусом зростає. За даними ВООЗ, за останній тиждень коронавірус підчепили понад 15 мільйонів людей на планеті.

Черговий антирекорд, імовірно, спричинив особливо заразний Омікрон.

Фахівці кажуть:

До того ж, перебіг хвороби в тих, хто підхопив Омікрон легший, порівняно з тими, кого вклала на лікарняне ліжко Дельта. Утім, є ті, для кого новий штам особливо небезпечний.

Навіть попри заяви про нібито невелику загрозу від цього штаму, він все ще вбиває невакцинованих! – стверджують у ВООЗ.

Утім, дев’яносто країн світу так і не встигли вакцинувати мінімально необхідні 40% населення до кінця 2021-го року, як вимагала організація.

Ба більше, 36 держав зі списку аутсайдерів не щепили навіть десяти відсотків!

Через це медики вже мають сумніви щодо можливості перетворення смертоносного коронавірусу на побратима звичайного грипу цього року.

Гендиректор ВООЗ наголосив на необхідності підвищення показників щеплених людей:

Україна минулого року таки встигла щепити від коронавірусу сорок відсотків дорослого населення.

Але в категорії людей, старших від шістдесяти років, темпи вакцинації повільні — бодай одну дозу антиковідної вакцини отримали лише близько тридцяти дев’яти відсотків літніх українців.

Цього катастрофічно мало в розпал Дельти й Омікрона.

Ризик смерті від важкої форми COVID-19, незалежно від штаму, у невакцинованих і тим більше літніх людей з патологіями підвищений у десятки разів.

Тому медики закликають щепитися якнайшвидше.

Чергова хвиля коронавірусу в Україні, як стверджують в Національній академії наук, вже розпочалася.

Міністерство охорони здоров’я України, у свою чергу, прогнозує збільшення кількості інфікованих українців саме варіантом “омікрон”.

Тож, не гайте часу і вакцинуйтеся, аби діяти на випередження!

ВООЗ схвалила нові препарати від коронавірусної інфекції!

Перший з них — барицитиніб, протизапальний препарат для лікування ревматоїдного артриту, раку крові та кісткового мозку. Його рекомендують для пацієнтів з тяжким або критичним перебігом хвороби.

Науковці кажуть, що препарат знижує ризик смерті та зменшує потребу у вентиляції легень.

Другий лікарський засіб під назвою сотровімаб ВООЗ рекомендує для пацієнтів з легким або середнім перебігом захворювання, але які мають високий ризик госпіталізації.

Це спільна розробка британської та американської фармакологічних компаній.

Препарат знижує ризик госпіталізації та смерті на 79%.

Ми ж нагадуємо, що будь-які препарати можна приймати виключно за показаннями лікаря, оскільки всі вони мають побічні ефекти і деяких випадках можуть зашкодити здоров’ю.

Невже канабіс допоможе припинити розповсюдження коронавірусу?

Чи достатньо двох доз вакцини для повного захисту від хвороби?

