Коронавірус може “зжерти” себе сам? Новий прогноз про кінець пандемії

Все, що потрібно знати про прогноз завершення пандемії.

Омікрон захоплює світ! Цей штам коронавірусу вже виявили у щонайменше 57 країнах.

Більшість нових випадків COVID-19 у Південній Африці та Великобританії припадають саме на Омікрон.

Але без паніки – науковці з’ясували, як захиститися від мутанта.

Ще один розробник антиковідної вакцини, компанія AstraZeneca представила новітню терапію проти SARS-CoV-2 на основі антитіл!

Японські вчені презентували результати унікального дослідження, яке свідчить – коронавірус має тенденцію до самознищення.

І це може переломити хід пандемії!

У Японії, де від COVID-19 повністю вакцинувалися понад 77% населення, чергова хвиля коронавірусу, спричинена Дельтою, – звелася нанівець напрочуд швидко!

Вчені припустили — це сталося тому, що у Дельти запустився процес самознищення попри те, що штам вже став домінуючим в країні.

Річ у тім, що при розмноженні всі віруси передають свою генетичну інформацію клітині-господарю, відбуваються мутації, але вони далеко не завжди зміцнюють віруси.

Так при створенні Дельта-варіанту велика кількість нових мутацій накопичилися у білку nsp14. В

ін, за поясненням вчених, здатний стримувати мутації, утім, цей білок неочікувано сам не витримав натиску і “поламався”.

Утім, це лише проміжні результати дослідження, які ще потребують схвалення світової наукової спільноти.

Одразу зазначимо, навіть якщо японські вчені і праві, – ще невідомо, чи став би вірус “пожирати” сам себе, якби більшість японців не були вакциновані.

То коли ж пандемії коронавірусу нарешті настане кінець?

За новим прогнозом британської Науково-консультативної групи з надзвичайних ситуацій — коронавірус становитеме небезпеку для людства аж до 2026 року!

У доповіді не йдеться про те, що весь цей час через корону помиратиме велика кількість людей, як зараз.

Це лише нагадування, що навіть за досягнення колективного імунітету, його доведеться підтримувати на належному рівні ще щонайменше 5 років!

Якщо ж люди навпаки не будуть щепитися – наслідки можуть бути катастрофічними!

Чи правда, що двох доз вакцини може виявитися дійсно недостатньо?

Що відомо про коктейль з антитіл?

