Як забути колишнього і розпочати нове життя: 5 дієвих способів

Як пережити розставання та забути колишнього?

Поради від Ранку у Великому Місті.

Щодня мільйони дівчат по всьому світу страждають від болісного розставання з коханим.

І це нормально. Адже, незважаючи на те, з чиєї ініціативи стосунки закінчились, нам однаково важко визнавати, що прекрасні моменти, які ми розділили з тією людиною, більше ніколи не повернуться.

Плакати, страждати, порівнювати всіх навколо з тим самим, і, не доведи Господи (у тих випадках, коли це й справді недоцільно), знову й знову намагатись відновити втрачене — кожна дівчина хоч раз досвідчувала подібне.

Та може вже досить жити минулим?

Час забути про те розбите серце, стати вільною та сильною і врешті решт розпочати нове життя!

Ранок у Великому Місті допоможе тобі з цим впоратись.

Буває, сумуючи за усім приємним з минулого, ти мимоволі забуваєш, що у ньому було ще й багато неприємного.

Якщо ти завершала ці стосунки, то, швидше за все, зробила це не через те, що тобі було занадто комфортно в них.

Якщо ж вони завершились не по твоїй волі, то тим більше так мало трапитись.

У більшості випадків винні обоє. Припини самокартання, проаналізуй всі помилки, які ти й твій партнер свідомо чи не свідомо скоїли під час відносин. І відпусти…

Якщо ти будеш зайнята, то ймовірніше за все, матимеш менше часу на думки про нього. Але, гей, це не означає, що потрібно завантажити себе роботою та працювати понаднормово.

Перш за все, психологи радять дозволити собі поплакати.

Залишся вдома, обдумай все, переглянь ваші спільні фоти й вивільни емоції. А тоді повертайся у звичний ритм, або ще краще — урізноманітни його.

Це прекрасний час спробувати те, про що давно мріяла, але ніяк не знаходила часу чи сміливості.

Можливо, ти хотіла зайнятись йогою чи медитацією, або записатись на латиноамериканські танці? Не відкладай це на потім. Окрім красивих партнерів, там на тебе чекає і нове коло спілкування.

Не хочеш нікуди йти? Тоді спробуй вишивати хрестиком, малювати картини за номерами або відкрий у собі кулінарні здібності.

Одним словом — відволічись від нав’язливих думок.

Психологи називають цей етап фазою утилізації. І багатьом вона дається найважче.

Проте, якщо ти справді налаштувала себе розпочати нове життя, то не зволікай і якомога швидше позбудься усього, що якимось чином пов’язує тебе з минулим.

Перш за все, мінімізуй, а краще – повністю припини всі контакти з твоїм колишнім. Не заходь на його сторінку в соцмережах і не цікався його життям через спільних друзів.

Позбудься речей, які нагадeють про нього. Футболки та худі, фотокартки й іграшки — коли ти перестанеш стикатись із матеріальними носіями пам’яті про нього, то будеш готова відпустити його й на фізичному рівні.

Віриш, що можна залишитись друзями? Можливо, але якщо тобі це приносить страждання, то не варто й пробувати.

Не слід відмовлятись від допомоги тих людей, які щиро тобі співпереживають та бажають підтримати.

Саме їх присутність у твоєму житті допоможе відчути себе важливою та згадати, що світ не обертається лише навколо нього.

Поспілкуйся із подругою за келихом вина чи випий чаю на маминій кухні. І навіть, якщо вас розділяє відстань, ти можеш зробити це через телефонний дзвінок, аби почути, що всі через це проходили й життя на цьому не закінчується.

Не варто вибудовувати нові відносини відразу після важкого розставання.

Зробити свого нового партнера ліками від душевного болю — не найкраще рішення.

Дай можливість власній душі відпочити, переосмислити гіркий досвід, стати сильнішою.

Та й врешті решт навчись отримувати задоволення від життя без будь-кого.

Зрозуміло, що людям потрібні люди, але єдиний, хто з тобою завжди, від початку й до кінця — ти сама.

Займися собою, навчись бути щасливою та самодостатньою наодинці — і нове життя тобі гарантоване!

Фото: Unsplash

