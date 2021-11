Чому люди зраджують та як до цього ставитись — коментар психолога

Що таке зрада та чому вона виникає? Як боротися з емоціями в такий період? Ранок у Великому Місті поговорив про це з психологом.

Зрада. На перший погляд страшне для кожного з нас слово.

Одна чи розбирався ти, чому вона виникає, що спонукає людей покидати один одного, зраджувати собі та власним моральним принципам?

Зрада не може виникнути безпричинно.

Вона неодмінно чимось спровокована.

Найчастіше — глобальними проблемами у стосунках, які важко вирішити без спеціалістів.

Можна знайти інформацію про те, що жінки та чоловіки зраджують з різних причин.

Наприклад, жінки — в емоційному плані, а чоловіки у фізичному.

Звісно, це більше схоже на припущення спеціалістів, ніж на достовірний факт.

Інколи зраджують, бо не змогли вгамувати примху чи іскру пристрасті до іншої людини.

Інколи— банально пара не захотіла розбирати проблеми у стосунках.

А хтось просто не поважає свій вибір та вибір свого партнера.

Ми звернулися до психолога Олега Следя.

— Існує багато причин, які можуть викликати зраду, але слід пам’ятати, що все індивідуально.

Найчастіше це проблема структури особистості людини, тобто її бажання задовільнити свою потребу, відчуття певної емоційної депривації (нестачі. — Ред.)

Усе залежить від сформованості особистості.

Можливі прояви агресії, відчуття покинутості, непотрібності, замкненості.

Однак, важче, якщо ти мав/ла травматичний досвід в дитинстві (певне відчуття покинутості).

Цей пріод краще пройти зі спеціалістом.

Не закривайте себе від світу.

—Хто ж винен у зраді: зрадник, зрадниця чи двоє?

— У будь-якому випадку проблема двох людей.

Наприклад, несформовані особистісні межі або хтось з пари не може перебувати в близькості з кимось тривалий час.

Чи є сильна заборона, яка витісняє, і цим може призвести до тріщини в стосунках.

Ситуацію зради можна розглядати по-різному, і так само в усіх будуть різні причини.

Кожен з нас, насамперед, особистість, і по-своєму сприймають усі аспекти життя.

Єдиного “правильного” рішення після зради не існує.

Це потрібно усвідомити, знайти проблему, що спровокувала таку поведінку, та запитати себе “чи хочеш ти вберегти стосунки?”

Обговорити і разом вирішувати, як бути далі.

Отже, немає унікальної пігулки для лікування зради у стосунках.

Говоріть один з одним, слухайте, поважайте партнера та боріться з проблемами разом.

Лише ти вирішуєш, куди йти далі, якщо ця тема торкнулася тебе.

Але точно не соромся відвідати психолога, щоб “пережити”зраду.

Чи йдіть до спеціаліста з партнером разом, якщо вирішили вберегти стосунки.

Головне, працювати над стосунками, боротися за свої почуття та позбуватися “токсичних” відносин, які призводять до руйнування особистості та її простору.

