Не за власним бажанням. Що робити, якщо вас несправедливо звільняють?

У яких випадках роботодавець має право розірвати трудовий договір за законодавством та що робити, якщо ви все ж почули фразу “Тебе звільнено”.
Не зійшлись поглядами або не догодили роботодавцю? Ймовірно, на вас чекає стандартна фраза “пиши заяву на звільнення за власним бажанням”.
Процедура такого звільнення в Україні врегульована ст. 38 КЗпП.
Але якщо роботодавець думає, що “незручного” працівника, щоб не паритись, можна звільнити за нейтральною статтею, все насправді не так просто.
Коли звільнення за власним бажанням – кращий вихід?
- Справжні мотиви звільнення можуть бути різними.
- Особистий конфлікт.
- Бажання роботодавця, щоб вашу посаду зайняв хтось інший.
- Необхідність скорочення штату через брак коштів.
- Поведінка самого працівника (постійні запізнення, хамство та невміння працювати в колективі, невиконання безпосередніх трудових обов’язків).
У такому випадку звільнення за власним бажанням для працівника є кращим виходом.
Якщо ж ви працьовита “божа кульбабка”, і жодних підстав звільнити вас немає, а вас усіма методами виживають з роботи – тоді до бою, оскільки писати заяву, тим більше під тиском, ви не зобов’язані!
У вас є два варіанти: або змиритись, погодитися на умови роботодавця та шукати собі нове місце роботи. Або задати йому жару.
Вас несправедливо звільняють. Як правильно задати жару роботодавцю?
1) Уточнюємо з керівництвом підстави вашого звільнення, і чи дійсно вони обґрунтовані.
І якщо з доводами ви не згодні:
2) Повідомляєте, що готові вести з ним довгу і наполегливу війну, доводячи свою правоту, або він, за згодою сторін, виплачує вам певну компенсацію, щоб ви мали кошти на перший період, поки шукаєте роботу.
Як на мене, це оптимальний і дієвий варіант, оскільки працівник не хоче, щоб його виживали з роботи, а роботодавцю важлива його репутація і нерви, а отже легше заплатити.
3) Якщо роботодавець не згодний із таким варіантом, збираємо доказову базу, що на вас тиснуть (аудіозаписи, електронні листи), і йдемо в бій!
Війна з роботодавцем: алгоритм дій
Пишемо скаргу в територіальну державну інспекцію праці.
Також не зайвим буде написати заяву в прокуратуру (за місцем розташування підприємства).
І готуємось подавати заяву до суду.
Якщо ж все-таки так склались обставини, що заява була вами під тиском написана, не все ще втрачено, але треба діяти швидко!Також по темі: Робота чи безпека: що робити, якщо вас звільняють під час карантину Вихід на роботу після карантину: як безпечно працювати в офісі Що робити, якщо ви втратили роботу під час карантину
У вас є лише місяць від дня видачі на руки трудової книжки або вручення копії наказу про звільнення, щоб відстояти свої права за ст. 233 КЗпП.
Відповідно до неї працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду.
Але що робити, якщо ви опинились у протилежній ситуації: хочете піти за власним бажанням, а роботодавець не відпускає?
Дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зняти квартиру без ризиків.
Фото: Pixabay