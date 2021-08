Сонний параліч: що це таке та як із ним впоратися

Сонний параліч: причини, симптоми, лікування.

Чи бувало з тобою коли-небудь так, що після пробудження ти не міг/не могла поворухнутися?

Намагаєшся щосили поворухнути ногою-рукою, але тіло не слухається? Імовірно, з тобою трапився сонний параліч.

Явище сонного паралічу поки недостатньо вивчене, але за статистикою 7,65% населення Землі хоча би раз із ним стикались.

Ми в Ранку у Великому Місті зібрали для тебе кілька фактів стосовно сонного паралічу.

Читай далі про те, що таке цей сонний ступор та як із ним боротися.

Сонний параліч – неприємне явище, з яким хоча б раз у житті стикався або, ймовірно, зіткнеться кожен з нас.

Воно виникає через порушення “паралічу швидкого сну” – природної функції організму, яка не дозволяє нам робити уві сні різких рухів, вставати або падати з ліжка.

Річ у тому, що в цей час мозок вже прокинувся, а тіло все ще схильне блокування будь-яких дій через фази швидкого сну.

Це може тривати від кількох секунд до кількох хвилин.

Існують два основних види сонного паралічу – ізольований сонний параліч і поворотний ізольований сонний параліч.

З першим можна зіткнутися всього пару раз за все життя, а ось другий “відвідує” регулярно, до двох разів на місяць.

Сонний параліч буває пов’язаний з безсонням або депривацією сну, а також порушенням режиму – наприклад, через роботу по змінах або потрапляння в інший часовий пояс.

Ознаки та симптоми сонного паралічу:

Зазвичай сонний параліч відбувається, коли людина спить на спині.

Причинами патології є надмірне напруження, перезбудження, порушення біоритмів після тривалого перельоту, зміна режиму сну і супутні панічні розлади.

Ця патологія може бути і симптомом інших захворювань: депресії, мігрені, нарколепсії, синдрому обструктивного апное (припинення легеневої вентиляції під час сну більш ніж на 10 секунд – авт.) уві сні, артеріальної гіпертензії та тривожних розладів.

Мабуть, найбільш неприємний наслідок сонного паралічу – це галюцинації, що зачіпають всі органи чуття, включаючи навіть дотик!

Деяким під час цього стану і правда вдається відкрити очі, що не виходить зробити у звичайному сні.

Причому істоти з галюцинацій часто намагаються заподіяти людині шкоди (а вона, як на зло, нездвижна).

Сонний параліч відбився навіть у культурі.

Відома серія картин “Нічний кошмар” художника Генріха Генрі Фюзелі вважається натхненною якраз сонним паралічем, під час якого людина відчуває сильний тиск на груди.

Картина з демоном, що сидить на грудях у жінки, що спить, – уособлення цього неприємного відчуття.

Напади сонного паралічу лякають, але самі по собі вони не є небезпечними.

Фахівці радять дбати про гігієну сну, аби попередити сонний параліч:

Вчені також відзначають, що сонний параліч частіше зустрічається у тих, хто спить на спині, так що можна спробувати поміняти улюблену позу.

Крім того, постарайся не перевтомлюватися фізично і знижуй рівень стресу.

І якщо все ж зіштовхнувся чи зіштовхнулась з цим порушенням сну – відвідай лікаря. Він допоможе знайти та усунути причину виникнення сонного паралічу.

Фото: Unsplash

