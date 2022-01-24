Гормональний збій у жінок: ознаки і що робити

Симптоми, які свідчать про гормональний збій.

Раптове погіршення самопочуття, дискомфорт, різкі перепади настрою, дратівливість або апатія, безсоння.

Це загальні симптоми, які, ймовірно, відчувають більшість жінок у певний період.

Окрім, того, що це погано відбивається на внутрішніх відчуттях, так це проявляється й на зовнішньому вигляді.

Ці симптоми можуть вказувати на гормональний збій.

Ранок у Великому Місті вирішив розібратись у цій темі та дізнатись про у яких випадках варто перевірити гормональний фон, і що робити з порушеннями.

Гормональний збій

Головні симптоми

Варто зазначити, що точний діагноз може поставити лікар, однак якщо помітили, що з організмом відбуваються зміни в гірший бік, варто звернути увагу на ці симптоми:

Зміна менструального циклу. При гормональному збої менструація може починатись не за планом, чи тривати довше звичайного, або навпаки пройти надто швидко. Окрім того, вони можуть бути досить болючими, а ПМС може проявлятися за тиждень-два до менструацій.

При гормональному збої менструація може починатись не за планом, чи тривати довше звичайного, або навпаки пройти надто швидко. Окрім того, вони можуть бути досить болючими, а ПМС може проявлятися за тиждень-два до менструацій. Зміна ваги. У організмі є гормони, які відповідають за процеси пов’язані з харчуванням та вагою. Недостатня кількість певних гормонів сповільнює процес обміну речовин і організм накопичує жирові відкладення. Це відображається як на зовнішньому вигляді, так і на збільшені цифри на вагах.

У організмі є гормони, які відповідають за процеси пов’язані з харчуванням та вагою. Недостатня кількість певних гормонів сповільнює процес обміну речовин і організм накопичує жирові відкладення. Це відображається як на зовнішньому вигляді, так і на збільшені цифри на вагах. Різкі перепади настрою. Дратівливість, чутливість, порушення режиму сну, надмірна збужденість – це теж можуть бути ознаками гормонального збою.

Дратівливість, чутливість, порушення режиму сну, надмірна збужденість – це теж можуть бути ознаками гормонального збою. Проблеми з травленням. Розлади шлунку, відчуття здуття, метеоризми, болі. Це, здавалось, би типові ознаки більшості хвороб ШКТ, однак саме на них варто звернути найбільшу увагу і звертатись за допомогою до лікаря.

Розлади шлунку, відчуття здуття, метеоризми, болі. Це, здавалось, би типові ознаки більшості хвороб ШКТ, однак саме на них варто звернути найбільшу увагу і звертатись за допомогою до лікаря. Погіршення зовнішнього вигляду. Ці зміни привертають увагу жінок в першу чергу. Адже при гормональному збої можуть з’являтися прищі, вугрі, шкіра пересихає. Волосся стає сухим і ламким, а шкіра голови вкривається лупою. Також може активніше проявлятись процес надмірного випадіння волосся.

Лікування

За ознак наведених вище симптомів варто звернутись до лікаря.

Самолікування може погіршити ваш стан.

Лікарю, швидше за все, щоб зробити висновок, потрібно буде подивитись на результати аналізу крові на гормони.

Тоді спеціалісту буде легше з’ясувати, що відбувається з вашим організмом.

Єдиної інструкції з лікування не існує.

Лікування гормональних збоїв – процедура досить тривала і вимагає ретельного дотримання всіх правил лікаря.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про догляд за собою в домашніх умовах.

Фото: Рexels

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