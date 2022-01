Гормональний збій у жінок: ознаки і що робити

Симптоми, які свідчать про гормональний збій.

Раптове погіршення самопочуття, дискомфорт, різкі перепади настрою, дратівливість або апатія, безсоння.

Це загальні симптоми, які, ймовірно, відчувають більшість жінок у певний період.

Окрім, того, що це погано відбивається на внутрішніх відчуттях, так це проявляється й на зовнішньому вигляді.

Ці симптоми можуть вказувати на гормональний збій.

Ранок у Великому Місті вирішив розібратись у цій темі та дізнатись про у яких випадках варто перевірити гормональний фон, і що робити з порушеннями.

Варто зазначити, що точний діагноз може поставити лікар, однак якщо помітили, що з організмом відбуваються зміни в гірший бік, варто звернути увагу на ці симптоми:

За ознак наведених вище симптомів варто звернутись до лікаря.

Лікарю, швидше за все, щоб зробити висновок, потрібно буде подивитись на результати аналізу крові на гормони.

Тоді спеціалісту буде легше з’ясувати, що відбувається з вашим організмом.

Єдиної інструкції з лікування не існує.

Лікування гормональних збоїв – процедура досить тривала і вимагає ретельного дотримання всіх правил лікаря.

