Що робити, аби волосся росло густим? Поради та рецепти для розкішного волосся

Густе волосся – мрія і жінок, і навіть чоловіків. Але часто люди думать, що шампуня з написом “Потрійне відновлення” достатньо, аби за якийсь місяць зробити волосся густим.

А ось і ні, для того, аби волосся набуло бажаної гущини і шовковистості, треба докладати значно більше зусиль. Яких?

Ми в Ранку у Великому Місті підшукали для тебе способи для того, аби волосся росло густим. Деякі з них банальні, деякі тебе здивують.

Просто знайди серед них дієвий та зручний спосіб саме для себе, і нехай восени жовтаві листочки падатимуть вже на твою густу шевелюру.

Правильне харчування – краса волосся

Якщо хочеш, аби твоя зачіска завжди була пишною і красивою, насичуй тіло всіма необхідними вітамінами і мікроелементами.

Так, банально, але з харчування випливає все: і самопочуття, і стан шкіри-нігтів, і – гущина волосся.

У багатьох з нас якість харчування залишає бажати кращого. Бо прислухатися до потреб організму ми не навчені з дитинства.

Тут ми писали про головні помилки харчування, це тобі в допомогу для початку. А взагалі спробуй харчуватись правильно хоча б місяць – і сама (сам) побачиш результати.

Отже, що треба їсти, аби волосся росло густим?

Жири – як рослинні, так і тварини. Харчування, в якому відсутні жири, призведе до втрати блиску і лоску волосків.

Білок – на 70% волоски складаються з білка кератину. Потребу в кератині закривають м’ясо, бобові, яйця, молочна продукція.

Вітаміни групи B – їх багато в печінці, сирі, горіхах, злаках, висівках, овочах.

Вітаміни А й Е, а також антиоксиданти – все це можна знайти в морепродуктах, злаках, горіхах, риб’ячому жирі.

Залізо і цинк – дають сили та знижують ламкість. Хочеш збільшити пружність локонів? Налягайте на їжу рослинного походження, гречку і печінку.

Обов’язково пий чисту воду, хоча ставити акцент саме на воді не варто.

Численні дослідження показали: люди, які споживають рідку їжу, чаї та інші напої, а не тільки два літри в день, цілком задовольняють потребу організму у воді.

Тож це все ще спірне питання, але в разі, коли ти плануєш дотримуватися суворих рекомендацій, пий саме воду.

І, до речі, не потрібно пити її саме в кількості двох літрів в день.

Це індивідуально: комусь потрібно 2 літри, комусь вистачить і 1,5 літри.

Краще пий і водночас аналізуй свої стани: стеж, чи не набрякаєш, стеж за сечовипусканням, тиском та загальним станом.

Щоб підтримати здоров’я шевелюри, ще можна пропити вітамінні комплекси. Але правильно буде, коли тобі пропише їх лікар-дієтолог.

Що можна зробити прямо зараз?

Почнемо з гребінця

По-перше, важливо зрозуміти, що густота волосся – поняття суб’єктивне. Якщо у тебе жирне волосся, воно завжди важче біля коріння і тому здається тонкими.

Замість того щоб журитися над своєю гіркою долею, заміни великий масажний гребінець на недорогу щітку з натуральною щетиною.

Щетинки дозволять рівномірно розподілити себум (шкірне сало – авт.) по волоссю, і воно буде здаватися об’ємнішим.

Порада від професіоналів: розчісуй лише сухе волосся, щоб зайвий раз не пошкоджувати його.

Навчись правильно розчісувати

Коротко про поширену проблему: волосся ламається і випадає у всіх, але, якщо мінімізувати пошкодження при розчісуванні й укладанні, волосся буде здаватися густішим.

Тому розчісуй їх дбайливо.

Втрата кількох волосків все одно неминуча. І це абсолютно нормально.

Техніка: рукою зафіксуй пасмо посередині й розчісуй його короткими ділянками. Починай з кінчиків, поступово просуваючись до коріння. І, будь ласка, не дуже старайся.

Не нехтуй масажем

Масаж корисний не тільки з метою релаксації, а й допоможе виростити шикарну шевелюру і поліпшити густоту волосся.

Техніка: кінчиками пальців обережно масажуй шкіру від чола до потилиці, захоплюючи зони за вухами.

Можна ще злегка поводити долонями по волоссю, сформувати рукою хвостик з волосся і трохи натягнути його.

Використовуй при масажі шкіри спеціальний гребінець-щітку з широкою основою і частими зубчиками.

Обери правильний шампунь і кондиціонер

Формула кожного шампуню і кондиціонера розрахована на певний результат: чи то очищення шкіри голови, чи то надання волоссю блиску.

Якщо тебе найбільше турбує густота волосся, вибирай засоби, що додають об’єму.

Порада від професіоналів: спосіб застосування засобу так само важливий, як і його склад, тому завжди уважно читай інструкції на упаковці.

Не економ на термозахисті

Якщо ми прагнемо збільшити обсяг волосся, потрібно як слід про нього піклуватися.

При регулярному укладанні феном або праскою волосся втрачає вологу і стає крихкими, тому важливо ефективно захищати його від впливу високих температур.

Тож перед використанням фена або прасування не забувай наносити термозахисний засіб.

Домашні процедури по догляду: як зробити волосся густими

Олії

Що знадобиться, щоб швидко відростити локони?

Для підживлення і відновлення волосся ідеально підходять реп’яхова, оливкова і рицинова олії.

Вони пробуджують “сплячі” волосяні цибулини (фолікули) і змушують їх активніше працювати. Тому після використання масок з олії в тебе буде густе волосся.

Регулярні маски на основі, наприклад, реп’яхової олії дадуть ефект вже через місяць: волоссячко стане густішим.

На сухе волосся маску з олії можна наносити до 2 разів на тиждень, на жирні – досить однієї процедури раз на сім днів, і чекай зростання локонів. Тому, перш ніж використовувати маску на основі олій, визнач свій тип волосся.

Касторовою олією можна змащувати брови й вії – і результат тебе дуже порадує!

Єдиний мінус використання олій – їх дуже складно змивати. Тому промивай волосся кілька разів гарячою водою з шампунем, поки не відчуєш скрип під руками.

Гірчиця або пекучий перець

Нанесена на шкіру голови кашка з гірчиці стимулює зростання волосків. Так, припікає. Тому довше п’яти хвилин тримати маску не варто: можна отримати опік шкіри.

Аналогічно роби з маскою з тертого пекучого перцю заради швидкого зростання волосся. Ці пекучі речовини посилюють кровообіг, і локони відростають набагато швидше.

Яйце і кефір

Давно відомий «бабусин» спосіб, який насичує волоссячко поживними речовинами й помітно зміцнює його. Ти відзначиш: локони стали густішими й сильнішими.

Кажуть, ефект помітний після першої процедури.

Дріжджі або пиво

Дріжджову масу потрібно розчинити у воді й нанести на волосся, зробити рівномірне обгортання плівкою – це створить ефект сауни.

Важливо: годяться тільки дріжджі в брикетах, а не в пакетиках.

Пивом можна обполоснути волосся та зробити з нього маску, але не бери темне чи крафтове: від таких сортів пива волосся злипається і пересихає.

Після ополіскування голови пивом не забудь гарненько промити волосся теплою водою, бо запах в’їдається і може довго триматись.

Відвари трав

Після миття волосся непогано би обполіскувати відварами трав. На три літри води тобі знадобиться близько 5 столових ложок трави.

Можна готувати суміші трав самостійно, але простіше купити аптечні.

Світлим прядкам ідеально підійде ромашка: вона ще й додасть локонам вишуканого золотистого блиску. Також можна використовувати календулу і березове листя.

Темним же локонам прекрасно підходять кропива, календула, лопух, береза.

Використовуй теплі відвари, тільки-но змиєш шампунь.

І наостанок – запитай у професіонала

Тепер поговоримо серйозно. Переживаючи про ситуацію, яку ти неспроможна(ий) змінити, ти тільки шкодиш своєму психічному та фізичному здоров’ю, а, значить, і своєму волоссю.

Якщо, попри виконання всіх рекомендації, волосся продовжує ламатися, випадати чи стає тонким, тобі варто звернутися за професійною допомогою.

Порадься з фахівцем у клініці, де лікують випадіння волосся, або сходи до кваліфікованого дерматолога, щоб зрозуміти, чим викликані проблеми з волоссям станом твого організму чи хворобами.

Нагадаємо, ми писали про 5 звичок жінок з шикарним волоссям. Почитай і ти.

Фото: Unsplash

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