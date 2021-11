Як доглядати за собою вдома: прості, але ефективні поради

Догляд за собою – основа основ нашого привабливого зовнішнього вигляду. Але що робити, якщо у тебе немає можливості регулярно відвідувати салон краси? Або просто не хочеш ризикувати під час пандемії?

Це зовсім не проблема. Адже ти й сама можеш доглядати за обличчям, волоссям і тілом не гірше.

Ранок у Великому Місті зібрав багато корисних порад, які тобі, можливо, стануть у нагоді найближчим часом.

Зовнішнє середовище дуже впливає на стан нашого волосся. Якщо ти мешкаєш у великому місті, де є не лише заводи, але й нескінченний потік авто, то кому як не тобі знати, як швидко воно жирніє всього за один день.

Тому спробуй відтягнути з частим миттям. Спробуй мити волосся через кілька днів, ополіскуй його прохолодною водою, лягай раніше спати і вибирай те, що їси.

Наша шкіра не любить тваринних жирів, може, варто більше звернути увагу на рослинні?

Окрім того, щодня розчісуй волосся двічі на день. Цей своєрідний масаж голови стимулює кровообіг, який впливає на ріст.

Провітрюй кімнату та міняй наволочку. Якщо волосся жирніє часто, то останню процедуру варто проводити кожні кілька днів.

Що стосується красунь, які ходять у салон, щоб фарбувати волосся, а тепер не мають можливості це зробити у професіонала, не розчаровуйтесь!

Можна провести тонування вдома, і при цьому не нашкодити волоссю.

Передивися в онлайн-магазині засоби, які підійдуть під твій колір, і проведи процедуру самостійно. Там немає нічого складного для тих, хто хоча б раз сам себе фарбував.

Якщо ж ти сумніваєшся у виборі, поспілкуйся зі своїм перукарем. Він точно знає, що тобі потрібно.

Шкіра потребує особливого та ретельного догляду. Тому варто не лише купатися, але й використовувати скраби, щоб відлущити відмерлі клітини шкіри та зробити її ніжною, як у немовляти.

До того ж ця проста процедура перешкоджає вростанню волосся у шкіру, а це стане в нагоді під час епіляції.

Скраб спокійно можна зробити в домашніх умовах. І ось один із найпростіших рецетів.

Знадобиться: кавова макуха, мед або гель для душу.

Приготування: Візьми кілька ложок кавової макухи, додай трохи меду або гелю і ретельно змішай.

Ідеально було б перед нанесенням засобу розпарити шкіру, після того варто нанести скраб на тіло, помасажуй 5-7 хвилин і змий теплою водою.

Цей косметичний засіб нічим не відрізняється від купленого і до того ж обійдеться в копійки.

Дівчата, зробити епіляцію самостійно – можна! На допомогу прийде шугарінг.

В інтернеті рекомендують робити цукрову пасту самостійно, адже на цьому можна зекономити чимало грошей, проте ми проти таких експериментів.

По-перше, не завжди вдається зробити пасту тієї жорсткості, яка тобі необхідна. По-друге, при неправильному варінні, ти швидше викинеш посудину, аніж станеш відмивати усе те “добро”.

Тому вигідніше буде її придбати онлайн. За 300 грамів пасти ти заплатиш приблизно 200 гривень, а вистачить її тобі надовго, і це точно.

Тому рекомендуємо знайти в інтернеті ролики, як правильно проводити цю процедуру, і придбати спеціальні рукавички.

Що ж, красуне, тепер ти знаєш, як доглядати за собою самостійно вдома. Користуйся нашими порадами та читай інші матеріали.

Фото: Unsplash

