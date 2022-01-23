Тарілка здорового харчування. Які продукти мають бути в щоденному раціоні

Продукти, які мають бути в щоденному раціоні.
Для повноцінного функціонування організму, харчування має бути різноманітне та поживне.
Тож Ранок у Великому Місті готовий розповісти про те, які продукти варто вживати щодня.
Читай та звіряй зі своїм раціоном.
Які продукти варто вживати щодня
Яблука
Яблука містять вітамін С і тартронову кислоту, що сповільнює перетворення вуглеводів на жири.
Також яблука знищують клітини судин і кісткового мозку, що старіють.
Вживати яблука найкраще у свіжому вигляді, причому свіжовичавлений сік менш корисний за ціле яблуко, адже воно багате на клітковину.
Цільнозернові продукти
Віддавайте перевагу хлібу з цілозернової пшениці та висівок.
Також включайте в раціон каші.
Варто обмежити вживання білого хліба і випічки.
Зелений чай
У зеленому чаї міститься біологічно активні речовини, які відповідають за довголіття.
Зелений чай сприяє самоочищенню та омолодженню клітин.
Дієтологи рекомендують випивати 3 чашки свіжозавареного зеленого чаю на день.
Горіхи та бобові
Ці продукти мають протизапальну дію, захищають судини від атеросклерозу.
Крім того, фітати, які містяться в бобових стимулюють самоочищення клітин і нормалізують рівень цукру в крові.
Горіхи також є джерелом потрібних поліненасичених жирів, вітамінів, мінералів та біологічно активних речовин.
Щодня варто споживати хоча б одну чайну ложку бобових і жменю горіхів.Також по темі: Здорове харчування. Як оптимізувати свій раціон? Корисні властивості ківі: чому цей зелений фрукт має бути в раціоні Продукти-канцерогени: яка їжа сприяє онкологічним хворобам
Риба
Омега жирні кислоти потрібні для організму для утворення особливого білка, що стимулює ріст нейронів і утворення міжнейронних зв’язків, від яких безпосередньо залежить наша пам’ять та інтелект.
Радять обирати рибу дрібного чи середнього розміру, а з методів обробки віддати перевагу солоній рибі.
Купуючи рибу, краще віддавати перевагу жирним сортам, що допомагає захистити клітини від передчасного старіння.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні сніданки.
Фото: Unsplash