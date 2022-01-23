УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 23.01.2022 16:30
23.01.2022 16:30
Поділитися

Тарілка здорового харчування. Які продукти мають бути в щоденному раціоні

Тарілка здорового харчування. Які продукти мають бути в щоденному раціоні

Продукти, які мають бути в щоденному раціоні.

Для повноцінного функціонування організму, харчування має бути різноманітне та поживне.

Тож Ранок у Великому Місті готовий розповісти про те, які продукти варто вживати щодня.

Читай та звіряй зі своїм раціоном.

Які продукти варто вживати щодня

Яблука

Яблука містять вітамін С і тартронову кислоту, що сповільнює перетворення вуглеводів на жири.

Також яблука знищують клітини судин і кісткового мозку, що старіють.

Вживати яблука найкраще у свіжому вигляді, причому свіжовичавлений сік менш корисний за ціле яблуко, адже воно багате на клітковину.

Цільнозернові продукти

Віддавайте перевагу хлібу з цілозернової пшениці та висівок.

Також включайте в раціон каші.

Варто обмежити вживання білого хліба і випічки.

Зелений чай

У зеленому чаї міститься біологічно активні речовини, які відповідають за довголіття.

Зелений чай сприяє самоочищенню та омолодженню клітин.

Дієтологи рекомендують випивати 3 чашки свіжозавареного зеленого чаю на день.

Горіхи та бобові

Ці продукти мають протизапальну дію, захищають судини від атеросклерозу.

Крім того, фітати, які містяться в бобових стимулюють самоочищення клітин і нормалізують рівень цукру в крові.

Горіхи також є джерелом потрібних поліненасичених жирів, вітамінів, мінералів та біологічно активних речовин.

Щодня варто споживати хоча б одну чайну ложку бобових і жменю горіхів.

Також по темі: Здорове харчування. Як оптимізувати свій раціон? Корисні властивості ківі: чому цей зелений фрукт має бути в раціоні Продукти-канцерогени: яка їжа сприяє онкологічним хворобам

Риба

Омега жирні кислоти потрібні для організму для утворення особливого білка, що стимулює ріст нейронів і утворення міжнейронних зв’язків, від яких безпосередньо залежить наша пам’ять та інтелект.

Радять обирати рибу  дрібного чи середнього розміру, а з методів обробки віддати перевагу солоній рибі.

Купуючи рибу, краще віддавати перевагу жирним сортам, що допомагає захистити клітини від передчасного старіння.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні сніданки.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: правильне харчування, продукти харчування, раціон
23.01.2022 16:30



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь