Тарілка здорового харчування. Які продукти мають бути в щоденному раціоні

Продукти, які мають бути в щоденному раціоні.

Для повноцінного функціонування організму, харчування має бути різноманітне та поживне.

Тож Ранок у Великому Місті готовий розповісти про те, які продукти варто вживати щодня.

Читай та звіряй зі своїм раціоном.

Яблука містять вітамін С і тартронову кислоту, що сповільнює перетворення вуглеводів на жири.

Також яблука знищують клітини судин і кісткового мозку, що старіють.

Вживати яблука найкраще у свіжому вигляді, причому свіжовичавлений сік менш корисний за ціле яблуко, адже воно багате на клітковину.

Віддавайте перевагу хлібу з цілозернової пшениці та висівок.

Також включайте в раціон каші.

Варто обмежити вживання білого хліба і випічки.

У зеленому чаї міститься біологічно активні речовини, які відповідають за довголіття.

Дієтологи рекомендують випивати 3 чашки свіжозавареного зеленого чаю на день.

Ці продукти мають протизапальну дію, захищають судини від атеросклерозу.

Крім того, фітати, які містяться в бобових стимулюють самоочищення клітин і нормалізують рівень цукру в крові.

Горіхи також є джерелом потрібних поліненасичених жирів, вітамінів, мінералів та біологічно активних речовин.

Щодня варто споживати хоча б одну чайну ложку бобових і жменю горіхів.

Омега жирні кислоти потрібні для організму для утворення особливого білка, що стимулює ріст нейронів і утворення міжнейронних зв’язків, від яких безпосередньо залежить наша пам’ять та інтелект.

Радять обирати рибу дрібного чи середнього розміру, а з методів обробки віддати перевагу солоній рибі.

Купуючи рибу, краще віддавати перевагу жирним сортам, що допомагає захистити клітини від передчасного старіння.

Фото: Unsplash

