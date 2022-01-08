Корисні сніданки, які можна приготувати за 10 хвилин

Що приготувати на сніданок: смачні та корисні ідеї.
Вважається, що сніданок – це головний прийом їжі. Адже саме зранку ми запасаємося енергією для нових звершень.
“А що, як не вистачає часу щось готувати перед роботою”, – можете спитати ви.
Розуміємо. Тому й підготували добірку простих, смачних, а головне корисних страв, які можна приготувати за 5-10 хвилин.
Що швидко приготувати на сніданок
Рол з лососем і овочами
Інгредієнти:
- Лаваш
- Слабосолена сьомга – 50 гр
- Огірок – 1 шт.
- Салат айсберг – 4 листа
- Білий несолодкий йогурт – грамів
Приготування:
- Нарізати сьомгу, салат і огірок
- Змазати лаваш йогуртом і трішки посолити
- Покласти начинку, звернути лаваш у рулет – і можна снідати.
Овочевий смузі
Інгредієнти:
- Рослинне молоко – 150 гр.
- Зелений салат – 50 гр.
- Огірок – 1 шт.
- Ківі – 1 шт.
- Лимон – 1 шматочок
Приготування:
- Помити зелень фрукти та овочі, ківі почистити від шкірки.
- Усе крупно порізати та скласти в чашу блендера.
- Додати рослинне молоко та ретельно перебити. Смачного!
Яйце пашот
Інгредієнти:
- Яйце – 1 шт.
- Вода – 0,5 л.
- Сіль – за смаком.
Приготування:
1. Обережно розбий яйце у миску, намагаючись не пошкодити жовток.
2. Закип’яти воду, додай у неї трішки солі та зменш вогонь до мінімуму.
3. Різким, але обережним рухом поклади яйце у воду.
4. Вари 4 хвилини, після чого обережно витягни його з води.
5. Подавай із цільнозерновим хлібом, овочами або авокадо.
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