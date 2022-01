Корисні сніданки, які можна приготувати за 10 хвилин

Що приготувати на сніданок: смачні та корисні ідеї.

Вважається, що сніданок – це головний прийом їжі. Адже саме зранку ми запасаємося енергією для нових звершень.

“А що, як не вистачає часу щось готувати перед роботою”, – можете спитати ви.

Розуміємо. Тому й підготували добірку простих, смачних, а головне корисних страв, які можна приготувати за 5-10 хвилин.

Інгредієнти:

Приготування:

Інгредієнти:

Приготування:

Інгредієнти:

Приготування:

1. Обережно розбий яйце у миску, намагаючись не пошкодити жовток.

2. Закип’яти воду, додай у неї трішки солі та зменш вогонь до мінімуму.

3. Різким, але обережним рухом поклади яйце у воду.

4. Вари 4 хвилини, після чого обережно витягни його з води.

5. Подавай із цільнозерновим хлібом, овочами або авокадо.

Фото: Unsplash

