УКР
seach
ICTV - Разом краще
  • Головна
  • Проекти
  • Телепрограма
    08:54Володар перснів: Хранителі персня
    12:01Володар перснів: Дві вежі
    15:09Володар перснів: Повернення короля
    18:44Звіримо час
    18:45Факти. Інформаційний випуск
    19:10Півтора шпигуна
    21:01Каліфорнійський дорожній патруль
    22:50Діамантовий поліцейський
    00:32Особливості національної роботи
    02:43Я зняв!
    Відкрити на окремій сторінці
  • Відео
  • Онлайн
УКР
ICTV Ранок 08.01.2022 09:10
08.01.2022 09:10
Поділитися

Корисні сніданки, які можна приготувати за 10 хвилин

Корисні сніданки, які можна приготувати за 10 хвилин

Що приготувати на сніданок: смачні та корисні ідеї.

Вважається, що сніданок – це головний прийом їжі. Адже саме зранку ми запасаємося енергією для нових звершень.

“А що, як не вистачає часу щось готувати перед роботою”, – можете спитати ви.

Розуміємо. Тому й підготували добірку простих, смачних, а головне корисних страв, які можна приготувати за 5-10 хвилин.

Що швидко приготувати на сніданок

Рол з лососем і овочами

Інгредієнти:

  • Лаваш
  • Слабосолена сьомга – 50 гр
  • Огірок – 1 шт.
  • Салат айсберг – 4 листа
  • Білий несолодкий йогурт – грамів
Також по темі: Що їсти на сніданок, щоб схуднути: список продуктів Які продукти категорично не можна вживати на сніданок 7 причин снідати вранці

Приготування:

  1. Нарізати сьомгу, салат і огірок
  2. Змазати лаваш йогуртом і трішки посолити
  3. Покласти начинку, звернути лаваш у рулет – і можна снідати.

Овочевий смузі

Інгредієнти:

  • Рослинне молоко – 150 гр.
  • Зелений салат – 50 гр.
  • Огірок – 1 шт.
  • Ківі – 1 шт.
  • Лимон – 1 шматочок

Приготування:

  1. Помити зелень фрукти та овочі, ківі почистити від шкірки.
  2. Усе крупно порізати та скласти в чашу блендера.
  3. Додати рослинне молоко та ретельно перебити. Смачного!

Яйце пашот

Інгредієнти:

  • Яйце – 1 шт.
  • Вода – 0,5 л.
  • Сіль – за смаком.

Приготування:

1. Обережно розбий яйце у миску, намагаючись не пошкодити жовток.
2. Закип’яти воду, додай у неї трішки солі та зменш вогонь до мінімуму.
3. Різким, але обережним рухом поклади яйце у воду.
4. Вари 4 хвилини, після чого обережно витягни його з води.
5. Подавай із цільнозерновим хлібом, овочами або авокадо.

Тости з сиром і грушею – відеорецепт

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що приготувати з фаршу.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: правильне харчування, рецепти
08.01.2022 09:10



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь