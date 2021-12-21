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Video: Кремль качає права! Що вимагає московський диктатор від НАТО і до чого тут Україна

Кремль висунув ультиматум НАТО! У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації днями опублікувало ультиматум до НАТО і США. Вони вимагають "перекроїти" сфери впливу у світі. Вимоги назвали проектами договорів гарантій безпеки. У Кремлі хочуть скасування рішення Бухарестського саміту 2008 року. Росії вже замало письмових гарантій нерозширення НАТО – нині у Москві хочуть, щоб США, Великобританія та інші «старі» члени альянсу прибрали свої війська із територій натівських держав у Східній Європі! І скріпили ці зобов’язання письмово. [read_more_news] Але чому Путін висунув ультиматум? І чому саме зараз? Чого насправді домагається держава-агресор, шантажуючи світ? І зрештою, чого чекати нам – українцям – перед різдвяними та новорічними святами від божевільного московського диктатора?
Детальніше дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали про підсумки саміту Східного партнерства. Фото: Unsplash

Кремль качає права! Що вимагає московський диктатор від НАТО і до чого тут Україна
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Кремль висунув ультиматум НАТО!

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації днями опублікувало ультиматум до НАТО і США.

Вони вимагають “перекроїти” сфери впливу у світі.

Вимоги назвали проектами договорів гарантій безпеки.

У Кремлі хочуть скасування рішення Бухарестського саміту 2008 року.

Росії вже замало письмових гарантій нерозширення НАТО – нині у Москві хочуть, щоб США, Великобританія та інші «старі» члени альянсу прибрали свої війська із територій натівських держав у Східній Європі!

І скріпили ці зобов’язання письмово.

Також по темі: Кремль занервував. Чому Фінляндія захотіла вступити в НАТО Україна стане членом НАТО до 2030 року? Як на обнадійливі прогнози реагують у Кремлі США підготували для Росії вбивчі санкції? Чим відповість Кремль

Але чому Путін висунув ультиматум? І чому саме зараз?

Чого насправді домагається держава-агресор, шантажуючи світ?

І зрештою, чого чекати нам – українцям – перед різдвяними та новорічними святами від божевільного московського диктатора?

Детальніше дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про підсумки саміту Східного партнерства.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Кремль качає права! Що вимагає московський диктатор від НАТО і до чого тут Україна / 21.12.2021 11:20
21.12.2021 11:20

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