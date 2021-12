Кремль качає права! Що вимагає московський диктатор від НАТО і до чого тут Україна

Кремль висунув ультиматум НАТО!

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації днями опублікувало ультиматум до НАТО і США.

Вони вимагають “перекроїти” сфери впливу у світі.

Вимоги назвали проектами договорів гарантій безпеки.

У Кремлі хочуть скасування рішення Бухарестського саміту 2008 року.

Росії вже замало письмових гарантій нерозширення НАТО – нині у Москві хочуть, щоб США, Великобританія та інші «старі» члени альянсу прибрали свої війська із територій натівських держав у Східній Європі!

І скріпили ці зобов’язання письмово.

Але чому Путін висунув ультиматум? І чому саме зараз?

Чого насправді домагається держава-агресор, шантажуючи світ?

І зрештою, чого чекати нам – українцям – перед різдвяними та новорічними святами від божевільного московського диктатора?

