Леді в чорному. Кім Кардашян зачарувала прихильників глибоким декольте

Зірка реаліті та світська левиця Кім Кардашьн показала відверте декольте.
Знімок теледіва виклала в свій Інстаграм-блог.
На ній зухвалий образ: широкі джинси з пованими штанинами та боді з глибоким вирізом.
Таке вбрання підкреслило бездоганну фігуру Кім.
Нагадаємо, що нещодавно 41-річна Кардашян розлучилась з чоловіком Каньє Вестом.
Прихильники як завжди у захваті від зовнішнього вигляду зірки, тому на дописі майже 4 мільйонів лайків.Також по темі: Дуже спекотно. Кім Кардашян похизувалась фігурою в бікіні Нічого не шкода. Кортні Кардашян подарувала нареченому ретро-автомобіль Каньє Вест розлючений. Кім Кардашян ходить на побачення з 27-річним коміком
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Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як фанати розкритикували фото Кім Кардашян.
Фото: kimkardashian