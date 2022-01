Леді в чорному. Кім Кардашян зачарувала прихильників глибоким декольте

Зірка реаліті та світська левиця Кім Кардашьн показала відверте декольте.

Знімок теледіва виклала в свій Інстаграм-блог.

На ній зухвалий образ: широкі джинси з пованими штанинами та боді з глибоким вирізом.

Таке вбрання підкреслило бездоганну фігуру Кім.

Нагадаємо, що нещодавно 41-річна Кардашян розлучилась з чоловіком Каньє Вестом.

Прихильники як завжди у захваті від зовнішнього вигляду зірки, тому на дописі майже 4 мільйонів лайків.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: kimkardashian

