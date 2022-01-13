УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 13.01.2022 19:15
13.01.2022 19:15
Поділитися

Леді в чорному. Кім Кардашян зачарувала прихильників глибоким декольте

Леді в чорному. Кім Кардашян зачарувала прихильників глибоким декольте

Зірка реаліті та світська левиця Кім Кардашьн показала відверте декольте.

Знімок теледіва виклала в свій Інстаграм-блог.

На ній зухвалий образ: широкі джинси з пованими штанинами та боді з глибоким вирізом.

Таке вбрання підкреслило бездоганну фігуру Кім.

Нагадаємо, що нещодавно 41-річна Кардашян розлучилась з чоловіком Каньє Вестом.

Прихильники як завжди у захваті від зовнішнього вигляду зірки, тому на дописі майже 4 мільйонів лайків.

Також по темі: Дуже спекотно. Кім Кардашян похизувалась фігурою в бікіні Нічого не шкода. Кортні Кардашян подарувала нареченому ретро-автомобіль Каньє Вест розлючений. Кім Кардашян ходить на побачення з 27-річним коміком

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як фанати розкритикували фото Кім Кардашян.

Фото: kimkardashian

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, Кім Кардашьян, шоу-бізнес
13.01.2022 19:15



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь