На роботу як на фешн-показ: головні правила стильного офісного дрес-коду

Офісний дрес-код: як стильно одягнутися на роботу.
Усі ми чули про заїжджений образ “білий верх, чорний низ”.
Він переслідує нас ще зі школи, а потім із розпростертими обіймами чекає на робочих місцях.Також по темі: Більше не актуально. Головні антитренди весни 2021 Вихід на роботу після карантину: як безпечно працювати в офісі Кольори сонця, неба та квітів: які відтінки у тренді навесні 2021
Навіть, якщо твій корпоративний дрес-код залишається байдужим і безкопромісним до модних тенденцій, не варто засмучуватись.
Якщо приділяти увагу деталям, вміло поєднувати їх між собою і прочитати цей матеріал Ранку у Великому Місті, то й в офісі можна виглядати стильно!
Офісний дрес-код
Стильні фасони
Одна із заповідей жіночого дрес-коду – спідниця має бути не вище коліна, а штани не мають надто облягати ноги.
Чудово — маємо кілька модних відповідей на це правило!
- Діловий костюм.
Справжня бізнес-леді має хоча б 2 ділових костюми у своєму гардеробі — з брюками та спідницею.
Це завжди швидке та виграшне рішення.
Він додасть впевненого і доречного вигляду та дозволить погратися із найсміливішими кольорами.
Окрім костюма є декілька інших маст-хевів, що допоможуть складати все нові й нові образи.
- Брюки.
Навіть заїжджений “чорний низ” може стати цікавим і вишуканим.
Звужені знизу чи розкльошені моделі, граційні кюлоти або суворі галіфе, на атласі чи на еко-шкірі — варіантів є безліч, головне знайти щось своє!
- Піджаки.
Щодо піджаків, конкретних правил немає.
Це можуть бути, як класичні моделі середньої довжини, так і ультрамодні блейзери з легеньким натяком на оверсайз.
Тут нехай у дію вступає вже твій внутрішній фешн-експерт.
- Сукні та спідниці.
У теплу пору неможливо обійтися без сукенки чи сарафану.
Одягаючи їх, бажано врахувати певні нюанси – фасон має бути стриманий з напівприталеним силуетом.
Те саме стосується і спідниці.
Модель олівець помірної довжини, напевно, найкраще підійде для офісного стилю.
- Сорочки.
Білі блузи вже давно стали мастхевом не лише в офісному дрес-коді.
Їх можна поєднувати, як з чорними брюками, так і з потертими джинсами.
Вони підійдуть під блейзер і чудово доповнять сукню.
Тому без сумнівів купуй сорочки різних відтінків білого, переглянь кілька відео на YouTube і вигадуй найрізноманітніші модні образи для офісу і не тільки!
Доречні кольори
На класичних чорному та білому кольорова гама не обмежується!
У теплий та сонячний період варто звернути увагу на ніжно-білі, світло-бежеві та карамельні відтінки.
Можна додати трішки зеленого та блакитного.
Але головне — не переборщити із яскравими вкрапленнями, щоб доглядати доречно та стримано.
Комфортне взуття
Правильне комбінування взуття та одягу дозволить виглядати доволі стильно, не виходячи за рамки ділового дрес-коду.
Що ж стосується взуття, – безпрограшний вибір – човники на стійкому підборі середньої висоти або класичні лофери бежевих і чорних відтінків.
Мінімалістичні аксесуари
Дизайнерський годинник, цікавий браслет, сережки, мінімалістична підвіска чи перстень допоможуть правильно розставити акценти у твоєму образі.
Також не варто забувати про ще один важливий аксесуар, який стане відмінним доповненням твого стилю.
Вистачить однієї-двох базових сумок середнього розміру різних кольорів.
Світлу і чорну, наприклад.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як одягнутися на співбесіду.
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