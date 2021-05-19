Більше не актуально. Головні антитренди весни 2021

Що більше не в моді – весняні антидренди 2021.

Вважати, що весна пробуджує моду зі сну — трохи помилково.

Дизайнери усю зиму не спали, а готували для нас модні новинки та визначали цьогорічні антитренди.

Саме про останні Ранок у Великому Місті сьогодні розповість.

Ми підготували добірку речей, які не варто одягати модницям цієї весни.

Модні антитренди на весну 2021

Безформний кардиган

Кардигани просто таки створені для весняної прохолоди.

Ця універсальна та практична накидка не лише захистить від вітряної чи вологої погоди, а й доповнить твій модний образ.

Ну, звісно, якщо це не кардиган тонкого трикотажу і без застібок.

Складно уявити, якому типу фігури такий пасуватиме.

Не хвилюйся. Альтернативи є, і вони прекрасні.

Ось для прикладу, в’язані оверсайз-кардигани на ґудзиках.

Такі і зігріють краще й виглядатимуть стильніше.

Масивний обруч

Замінити шапку на якийсь стильний аксесуар — неймовірне відчуття, правда ж?

Проте не слід одягати масивний обруч, що викликав цілковите захоплення протягом двох сезонів.

Навесні 2021 актуальнішою буде шовкова хустинка. Ось, як ця:

Вузька блуза

Навряд чи, приталені сорочки є надто комфортними.

То от, весна 2021 заохочує спробувати щось більш вільне та стильне, ніж це:

Біла сорочка чоловічого крою — це мастхев кожної модниці.

Ця базова блуза пасуватиме і під брючний костюм, і під модні джинси, і під короткі шорти.

Декор на джинсах

Забудь про намистинки, стрази і масштабну вишивку на джинсах.

До дір протерті моделі — теж не варіант.

Мода в 2021 році — це здебільшого про невимогливість та мінімалізм.

Тож приміряй прямі джинси блакитного або синього кольору.

Хороша новина для тих, хто не може уявити штани без “викрутасів”, стилісти допускають трохи вишивки чи потертості.

Головне — знати міру.

Приталений піджак

Як і тісній блузі, приталеному короткому піджаку теж не місце в твоєму весняному гардеробі.

Не варто сумувати за цієї “маломірною” моделлю, що стискає у плечах, адже в неї є чимало альтернатив.

Спробуй краще ультрамодний блейзер оверсайз або широкий укорочений жакет.

Виглядай стильно та дбай про свій комфорт цієї весни.

Тоді ти точно надихатимеш!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні модні тренди весни 2021.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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