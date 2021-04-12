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ICTV Ранок 12.04.2021 14:24
12.04.2021 14:24
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Кольори сонця, неба та квітів: які відтінки у тренді навесні 2021


5 найбільш трендових відтінків весни 2021 року.

Аби виглядати модно й доречно, потрібно знати, які ж кольори будуть у моді цієї весни.

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Ранок у Великому Місті зібрав для тебе перелік модних відтінків, з якими ти будеш максимально стильною.

Читай, розглядай фото і обирай, що тобі до смаку!

Модні кольори весни 2021

Небесно-блакитний

Такий ніжний і водночас такий глибокий — зовсім не дивно, що небесно-блакитний колір став одним із головних відтінків цієї весни.

Він чудово поєднується з іншими кольорами та може прикрасити собою як вечірню сукну, так і діловий костюм.

З ним ти точно сповна відчуєш на собі свіжість міжсезоння.

Помаранчевий

Життєрадісний та оптимістичний помаранч.

Його також називають кольором календули.

Із ним можна підкорювати світ, адже це офіційно найефектніший колір весни 2021.

Молочний

Ну, куди ж без усіма улюбленої нейтральної бази.

Проте цієї весни дизайнери вирішили замінити білий на теплий молочний відтінок.

Його ще називають вершковим.

Ми певні, якби цей колір можна було скуштувати, на смак би він був точнісінько, як солодкі вершки або пряжене молоко.

Пилово-рожевий

Так, знову ніжність.

Бо хіба не про це весна?

Пора відродження, натхнення та… кохання.

Пірнай в образ пилово-рожевого кольору і біжи на роматничне побачення.

Жовтий

Знову оптимізм та життєствердність!

Колір сонця, за яким усі так скучили в період холодної та похмурої зими, зараз у тренді.

Більше того разом із сірим кольором яскраво жовтий вважається наймоднішим відтінком 2021 року за версією Pantone.

Тож одягайся у яскраве та піднімай настрій собі і перехожим!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні модні кольори цього року.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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Теги: весна, кольори, мода, модні тренди, модні тренди весни
12.04.2021 14:24



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