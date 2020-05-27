Вихід на роботу після карантину: як безпечно працювати в офісі

Як безпечно вийти на роботу після (або під час) карантину і не захворіти на коронавірус? Це питання сьогодні хвилює мільйони українців.

Ранок у Великому Місті вирішив розібратися та готовий дати низку рятівних порад, які допоможуть захистити тебе та колег від COVID-19 на робочому місці.

1. Якщо ти можеш і далі працювати віддалено, не втрачаючи ефективності – обговори з начальством можливість побути вдома ще певний час після закінчення карантину.

2. Є можливість діставатися на роботу пішки або особистим транспортом (авто, велосипедом)? Скористайся нею. Це також допоможе зменшити ризик зараження.

3. Не неси верхній одяг до свого робочого місця. Повісь його у шафі чи на вішалці, якщо такі є в твоєму офісі.

4. Добре, якщо на вході до офісу співробітникам перевіряють температуру. Якщо ж у твоїй компанії твої міри не прийняли – ви з колегами можете домовитися робити це самостійно, перед виходом із дому.

5. Дистанція між робочими місцями працівників має складати не менш ніж півтора метра.

6. Золоте правило роботи під час карантину: якщо у приміщенні знаходиться двоє або більше людей – ти маєш бути в масці. Так і тільки так.

7. Перед початком робочого дня помий руки та оброби робоче місце антисептиком. Особливу увагу приділи тим поверхням, до яких ти найчастіше торкаєшся, зокрема – клавіатурі та мишці.

8. Регулярно провітрюйте офіс, по можливості – тримайте вікно відчиненим протягом цілого дня.

9. Уникай місць скупчення людей, таких як курилка. Намагайся тимчасово звести контакти з колегами до мінімуму – говоріть лише про нагальні питання і спілкуйтеся виключно в масках.

10. Замість бізнес-ланчів у найближчій кафешці, заведи звичку під час карантину брати обіди з собою. Це не лише безпечніше, але й дешевше.

11. Також не варто пити чай або каву із спільних офісних чашок. Заведи власний посуд і користуйся лише ним.

12. Регулярно мий руки чи обробляй їх антисептиком. Особливо після контакту з потенційно зараженими поверхнями, а також перед їжею та після відвідування туалетної кімнати.

13. Якщо частина людей працює віддалено – проводьте наради з ними онлайн, за допомогою відеозв’язку.

14. Якщо є можливість обмежити кількість відвідувачів – зробіть це. Чим менше людей одночасно знаходиться в офісі – тим безпечніше.

15. І головне. Якщо маєш будь-які ознаки застуди – у жодному разі не йди на роботу. Цим ти наражатимеш на небезпеку не лише себе, але й колег. Та й начальник за таке геройство більше не подякує, адже якщо хтось принесе COVID в офіс, це паралізує роботу всієї компанії.

Бережи себе і колег, та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як безпечно сходити до салону краси під час карантину.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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