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ICTV Ранок 20.01.2022 14:23
20.01.2022 14:23
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Улюблені книги Білла Гейтса. Мастрід від американського підприємця

Улюблені книги Білла Гейтса. Мастрід від американського підприємця

Які книги читає Білл Гейтс.

Не знаєш, що почитати?

Ранок у Великому Місті вирішить твою проблему.

Ми підготували добірку улюблених книг Білла Гейтса.

Лови мастрід від засновника Microsoft і розширюй свій світогляд.

Улюблені книги Білла Гейтса

Як ніколи не помилятися. Сила математичного мислення

Книга американського науковця Джордана Елленберга.

Розповідає про те, яку роль відіграє математика у нашому житті, коли ми цього навіть не помічаємо.

Манера оповіді непроста. Але Гейтс запевняє: знання, які дасть книга, цього варті.

Великий Гетсбі

Видатний роман Френсіса Скотта Фіцджеральда співзасновник Microsoft перечитує постійно.

Цей твір полюбляє і його дружина Мелінда.

Його мрія здавалася йому вже такою близькою, що він не міг не зрозуміти її,  цю цитату з роману подружжя Гейтсів розмістило на стіні у своєму будинку.

Бізнес-пригоди. 12 класичних історій із Волл-стріт

Цю книгу Джона Брукса Гейтс називає найкращою з бізнес-літератури.

Підприємець читав її понад двадцять років тому.

Але зауважує, що інсайти і правила ведення власної справи, про які пише Брукс, вічні.

Батьківство з любов’ю та логікою

Як тато трьох дітей, Гейтс читає і праці про виховання молодого покоління.

Книгу Фостера Клайна і Джима Фея він використовує як путівник у спілкуванні з дітьми.

Sapiens: коротка історія людства

Бестселер від Ювала Ноя Харарі.

Цей прекрасний погляд на всю історію людства викликав багато прекрасних обговорень за нашим сімейним столом, – ділиться Білл Гейтс.

У своїй книзі Харарі пише про актуальні теми.

Це штучний інтелект, генна інженерія та інші технології, які розвиватимуться в майбутньому.

Сімміс

Науково-фантастичний роман Ніла Стівенсона також входить до книг-фаворитів Гейтса.

Це розповідь про боротьбу за виживання виду гомо сапієнс на тлі апокаліпсису на Землі.

Також по темі: Плед, какао і... книги! ТОП-5 історій, які подарують тепло і надію Улюблені книги знаменитостей: що радять почитати зірки та бізнесмени У любові й без психологічних травм: книги про виховання, які варто прочитати усім батькам

Американський інвестор каже, що деяким читачам книга здається важкою.

Насамперед через технічні деталі. Проте роман дуже захопливий і провокує на роздуми.

Кращі ангели в нашій природі

Цей бестселер Стівена Пінкера у списку книг, які найбільше вплинули на світогляд Гейтса.

Праця пояснює, чому у світі зменшилася кількість насильства.

Розповідає про людську природу і можливості для кращого майбутнього.

Нагадаємо, раніше ми писали про улюблені книги Ілона Маска.

Софія Бабік

 

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Теги: Білл Гейтс, книги
20.01.2022 14:23



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