Улюблені книги Білла Гейтса. Мастрід від американського підприємця

Які книги читає Білл Гейтс.

Не знаєш, що почитати?

Ранок у Великому Місті вирішить твою проблему.

Ми підготували добірку улюблених книг Білла Гейтса.

Лови мастрід від засновника Microsoft і розширюй свій світогляд.

Книга американського науковця Джордана Елленберга.

Розповідає про те, яку роль відіграє математика у нашому житті, коли ми цього навіть не помічаємо.

Видатний роман Френсіса Скотта Фіцджеральда співзасновник Microsoft перечитує постійно.

Цей твір полюбляє і його дружина Мелінда.

Цю книгу Джона Брукса Гейтс називає найкращою з бізнес-літератури.

Підприємець читав її понад двадцять років тому.

Але зауважує, що інсайти і правила ведення власної справи, про які пише Брукс, вічні.

Як тато трьох дітей, Гейтс читає і праці про виховання молодого покоління.

Книгу Фостера Клайна і Джима Фея він використовує як путівник у спілкуванні з дітьми.

Бестселер від Ювала Ноя Харарі.

У своїй книзі Харарі пише про актуальні теми.

Це штучний інтелект, генна інженерія та інші технології, які розвиватимуться в майбутньому.

Науково-фантастичний роман Ніла Стівенсона також входить до книг-фаворитів Гейтса.

Це розповідь про боротьбу за виживання виду гомо сапієнс на тлі апокаліпсису на Землі.

Американський інвестор каже, що деяким читачам книга здається важкою.

Насамперед через технічні деталі. Проте роман дуже захопливий і провокує на роздуми.

Цей бестселер Стівена Пінкера у списку книг, які найбільше вплинули на світогляд Гейтса.

Праця пояснює, чому у світі зменшилася кількість насильства.

Розповідає про людську природу і можливості для кращого майбутнього.

