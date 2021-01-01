Відтінки сонця, океану та орхідей: наймодніші кольори 2021 року

Модні кольори 2021 – що носитимуть у цьому році.

2021 стукає у двері, отже саме час подумати про свій стиль на цей рік.

Аби виглядати модно й доречно, потрібно знати, які ж кольори будуть у тренді.

Ранок у Великому Місті зібрав усю необхідну інформацію від Інституту кольору Pantone та модних дизайнерів, аби допомогти тобі в цьому розібратися.

Читай нижче.

Модні кольори 2021

Яскраво жовтий

У 2020 кольором року вважали касичний синій.

Виглядав він доволі суворо й стримано, в принципі як і весь минулий рік.

Проте цьогоріч Pantone вирішив додати в людські серця більше позитиву та оптимізму, зробивши кольором року 2021 жовтий.

Настрій миттєво підніматиметься не лише у тебе, а й у перехожих, яким пощстить зустріти тебе в такому сонячному відтінку.

Сірий

Ще одним кольором року вважається сірий.

Здається, у ньому нічого особливого.

Та, якщо поглянути на поєднання цього непримітного відтінку із сонячним жовтим, побачиш вибухову суміш стилю.

Якщо плануєш оновлювати гардероб, то прикупи речі саме цих кольорів.

Так не лише викликатимеш посмішки у свій бік, а й захоплення твоїм стилем.

Аметистова орхідея

Не поспішаймо відходити від теми природи.

Саме нею цьогоріч надихалися очільники Pantone, обираючи найбільш трендові кольори.

Орхідея — одна з найбільш епатажних квіток.

Тому не дивно, що головні модники світу рівняються на таку натуральної краси.

В образі таких відтінків ти точно відчуватимеш себе свіженьким бутончиком, що лиш відкрив свої пелюстки й готовий підкорювати світ.

Лазуровий

2020 рік навчив нас цінувати.

Замкнені у чотирьох стінах під час виснажливих карантинних буднів, ми мріяли про білий пісок та прозорий океан.

І тренди туди ж.

Сподіваємось, цьогоріч відпочинок буде більш реальним та доступним.

Хто зна, можливо, саме лазуровий відтінок своєю чистотою та бехмарністю притягне таку вдачу?

Палений корал

Ще один тренд 2021.

Корал вже не раз входив у наймодніші кольори того чи іншого року, проте щоразу з іншим відтінком.

Цього разу він не надто разючий і значно ніжніший.

Вже можеш поринати у пошуки красивої сукні подібного кольору.

Адже весна й літо цього року будуть коралові!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні антитренди на зиму 2021.

Фото: Pexels

Софія Сукач

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.