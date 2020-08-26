Як купити товари в інтернет-магазині й не втратити гроші

Будь-яка покупка в інтернеті – це великий ризик купити кота у мішку, втратити гроші, а натомість отримати, несправний товар.

І добре, якщо це магазин має офіційну адресу. А якщо це, так би мовити, магазин із соцмереж, то повернути гроші навряд чи вийде. Такі псевдомагазинчики несуть за собою велику небезпеку.

Небезпеки онлайн-замовлень і як з ними впоратись

У вас немає підтвердження для того, щоб потім повернути цей товар, якщо вам не підійшов чи повернути його по гарантії.

Накраща порада – не купувати дорогі товари в інтернеті. Але ж ви все одно будете купувати. Такі вже зараз часи. Адже це швидко, зручно та іноді, дійсно, вигідно.

Якщо ви внесли передплату, вам можуть не повернути гроші. Тому ніколи не відправляйте гроші невідомим людям в соціальні мережі, купуючи якийсь товар.

Як перевірити, чи магазин офіційний

Найкраща порада – якщо ви хочете купити товар у будь-якому інтернет-магазині, треба перевірити, чи офіційний це інтернет-магазин, чи ні.

Зробити це дуже просто:

На сайті повинні знаходитися обов’язково реквізити чи фізичної особи підприємця чи якоїсь юридичної особи.

Не полінуйтеся перевірити відкриті реєстри підприємців, в них ви побачите чи має право ця фізична або юридична особа займатися цим видом діяльності. і чи взагалі таке підприємство існує.

Перевірте, чи є офіційний офіс в будь-якому місті нашої країни.

Якщо офіційної адреси нема, або такого підприємства взагалі не існує, будьте готові, що вас надурять. Якщо ризикуєте і все одно виправляєте гроші, майте на увазі, це вже ваша відповідальність. Навряд чи вам хтось допоможе, якщо вас надурять.

Як вам може допомогти гарантія та які є лайфхаки, аби не купити кота в мішку?

Які ще існують кроки, аби вберегтись від шахраїв, замовляючи товари онлайн?

Детальніше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми детальніше писали про те, як в Інтернеті розпізнати продавця-шахрая.

Фото: Unsplash

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