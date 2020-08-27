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ICTV / Ранок / Одяг, який старить: яких речей краще уникати / 27.08.2020 17:50
27.08.2020 17:50
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Одяг, який старить: яких речей краще уникати

Фото: Unsplash

Ти, мабуть, і не здогадуєшся, але ми часто вибираємо одяг, який старить. Хочеш дізнатись, яких помилок припускаєшся під час вибору гардеробу? Тоді рекомендуємо прочитати матеріал від Ранку у Великому Місті.

ТОП-5 помилок: одяг, який старить

Одяг не по фігурі

Звичайно, нині став популярним мішкуватий одяг. Він додає у певній мірі легкості, але, на жаль, далеко не кожному личить. А комусь навіть прибавляє віку.

Найкраще всього він підходить красуням plus-size, а найменше – тим, хто може похизуватись фігурою 90-60-90, адже одяг без форми дещо спотворює її.

Старі речі

футболка фото

Фото: Unsplash

Ймовірно, у кожній шафі є речі, які вже давно варто викинути у смітник, однак наважитись на таке – ох, як не просто.

Ми тебе розуміємо, але розношений одяг зі старих колекцій додає не лише віку, а й негативних емоцій для тебе ж самої! Дозволь собі почуватися на всі 100% і онови трохи гардероб.

Довгі сукні/спідниці

Краще всього вибирати спідниці чи сукні, які трохи нижче коліна, а не ті, що по щиколотку. Не приховуй красиві ніжки. І, до речі, йдеться суто про буденний одяг. З вечірнім усе навпаки.

Неякісна тканина з масивними принтами

По-перше, неякісна тканина приносить дискомфорт тілу. А по-друге, якщо така річ є твоєму гардеробі, то потрібно навчитися правильно її комбінувати з іншим одягом.

Також по темі: Як розібрати гардероб самостійно: поради від модного експерта Базовий гардероб: складаємо список речей Онлайн-шопінг: як одягнутися через інтернет і зекономити гроші

Зазвичай, вона додає віку, тому краще купувати речі з натуральних тканин і з мінімальними принтами. На собі не варто економити.

Класичний одяг

Класика завжди виглядає красиво, однак вона додає чималого віку. Намагайся носити не лише офісні костюми темних відтінків, а й купувати яскраві сучасні речі.

Тепер ти знаєш все про одяг, який може додавати тобі віку. Користуйся порадами і читай наступні наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про одяг, який повнить.

Алла Гичка

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Теги: одяг, стиль
27.08.2020 17:50



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