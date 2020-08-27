Одяг, який старить: яких речей краще уникати

Ти, мабуть, і не здогадуєшся, але ми часто вибираємо одяг, який старить. Хочеш дізнатись, яких помилок припускаєшся під час вибору гардеробу? Тоді рекомендуємо прочитати матеріал від Ранку у Великому Місті.
ТОП-5 помилок: одяг, який старить
Одяг не по фігурі
Звичайно, нині став популярним мішкуватий одяг. Він додає у певній мірі легкості, але, на жаль, далеко не кожному личить. А комусь навіть прибавляє віку.
Найкраще всього він підходить красуням plus-size, а найменше – тим, хто може похизуватись фігурою 90-60-90, адже одяг без форми дещо спотворює її.
Старі речі
Фото: Unsplash
Ймовірно, у кожній шафі є речі, які вже давно варто викинути у смітник, однак наважитись на таке – ох, як не просто.
Ми тебе розуміємо, але розношений одяг зі старих колекцій додає не лише віку, а й негативних емоцій для тебе ж самої! Дозволь собі почуватися на всі 100% і онови трохи гардероб.
Довгі сукні/спідниці
Краще всього вибирати спідниці чи сукні, які трохи нижче коліна, а не ті, що по щиколотку. Не приховуй красиві ніжки. І, до речі, йдеться суто про буденний одяг. З вечірнім усе навпаки.
Неякісна тканина з масивними принтами
По-перше, неякісна тканина приносить дискомфорт тілу. А по-друге, якщо така річ є твоєму гардеробі, то потрібно навчитися правильно її комбінувати з іншим одягом.