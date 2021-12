Росія занурить Україну в хаос? Як кремлівські хакери готуються знищити нашу електромережу

Росія хоче занурити Україну в хаос.

При чому, не зробивши жодного пострілу.

Вже два місяці не припиняються розмови про накопичення російських військ біля наших кордонів.

Однак це лише видима частина підготовки російського вторгнення.

Є й прихована зброя, яка може завдати, навіть, більшої шкоди ніж снаряд.

Росіяни готують масштабну кібератаку на українські електростанції, банки та органи управління.

Хоч від кіберзброї і не гинуть люди, але вона здатна занурити цілі країни у хаос.

Що таке російська кібеатака, Україна добре знає на власному досвіді.

Найвідоміша з них — це “вірус Petya”.

То яка мета кібернаступу?

І чи зможе Україна відбити атаку?

Відповіді знає наш провідний аналітик Костянтин Ігнатчук у своїй авторській рубриці «Ото таке».

