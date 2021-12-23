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Video: Росія занурить Україну в хаос? Як кремлівські хакери готуються знищити нашу електромережу

Росія хоче занурити Україну в хаос. При чому, не зробивши жодного пострілу. Вже два місяці не припиняються розмови про накопичення російських військ біля наших кордонів. Однак це лише видима частина підготовки російського вторгнення. Є й прихована зброя, яка може завдати, навіть, більшої шкоди ніж снаряд. Росіяни готують масштабну кібератаку на українські електростанції, банки та органи управління. Хоч від кіберзброї і не гинуть люди, але вона здатна занурити цілі країни у хаос. Що таке російська кібеатака, Україна добре знає на власному досвіді. Найвідоміша з них — це "вірус Petya". [read_more_news] То яка мета кібернаступу? І чи зможе Україна відбити атаку? Відповіді знає наш провідний аналітик Костянтин Ігнатчук у своїй авторській рубриці «Ото таке». Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому російські хакери атакують Україну. Фото: Unsplash

Росія занурить Україну в хаос? Як кремлівські хакери готуються знищити нашу електромережу
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Росія хоче занурити Україну в хаос.

При чому, не зробивши жодного пострілу.

Вже два місяці не припиняються розмови про накопичення російських військ біля наших кордонів.

Однак це лише видима частина підготовки російського вторгнення.

Є й прихована зброя, яка може завдати, навіть, більшої шкоди ніж снаряд.

Росіяни готують масштабну кібератаку на українські електростанції, банки та органи управління.

Хоч від кіберзброї і не гинуть люди, але вона здатна занурити цілі країни у хаос.

Що таке російська кібеатака, Україна добре знає на власному досвіді.

Найвідоміша з них — це “вірус Petya”.

Також по темі: Кібервійна світового масштабу. Чи помстяться США Росії за хакерські атаки? Китай готується до глобальної кібервійни. Навіщо йому Альянс червоних хакерів Мисливці за вакцинами. Хто насправді стоїть за кібератаками

То яка мета кібернаступу?

І чи зможе Україна відбити атаку?

Відповіді знає наш провідний аналітик Костянтин Ігнатчук у своїй авторській рубриці «Ото таке».

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому російські хакери атакують Україну.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Росія занурить Україну в хаос? Як кремлівські хакери готуються знищити нашу електромережу / 23.12.2021 13:40
23.12.2021 13:40

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