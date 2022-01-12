Кремлівське НАТО? Усе, що потрібно знати про ОДКБ

Російські війська увійшли в Казахстан! Щоправда, не як в Україну – для війни і анексії, цього разу військових подали під соусом миротворців.
Для того, щоб зрозуміти, наскільки це рішення може стати фатальним і які наслідки чекають на світову політичну арену, давайте розберемось, що взагалі таке ОДКБ.
Яку небезпеку несе цей “мирний” союз? Зараз дізнаєтесь.
ОДКБ — аналог НАТО?
Організація договору про колективну безпеку, або ж ОДКБ де-факто утворилась у 1992 році внаслідок підписання Ташкентського договору в Узбекистані. Варто зауважити, що згодом частина підписантів, серед яких були Грузія, Азербайджан та Узбекистан, покинула союз ще двадцять три роки тому. Причиною цього стала Україна.
Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповідає про причини утворення цієї організації:
Це така відповідь Росії була НАТО ще з тих часів про те, що ми хочемо створювати такі союзи на пострадянському просторі.
Чому ж Україна не опинилась серед країн-учасниць?
По-перше, ми вже мали альтернативний проект, що називався ГУАМ. Саме через нього, до речі, Грузія й покинула свого часу ОДКБ. Наприкінці ХХ століття ми вже розуміли, що нам це непотрібно.
Яка ж мета в ОДКБ?
Головні цілі країн-учасниць — зміцнювати мир, безпеку, стабільність і захищати одна одну від будь-яких загроз, а всі проблеми намагатися вирішувати «політичними засобами».
От тільки за останніх два десятиліття держави-союзниці обмежились лиш кількома спільними військовими навчаннями. Та й дипломатичними засобами Росія користуватися так і не навчилася.
Олександр Мусієнко так описав діяльність російського аналога НАТО:
Якщо подивитись, чи діяло десь ОДКБ, то вони не діяли. Окремі заяви пожвавилися після ситуації в Білорусі. І зараз другий кейс – це Казахстан.
Але навіщо Росії створювати кишенькову безпекову організацію?
Відповідь проста – це ніби спроба продемонструвати власні потуги, хоча б на пострадянському просторі.
Зайвий привід побрязкати зброєю й укотре похизуватися своєю могутністю перед усім світом.Також по темі: Москва програла в боротьбі за "рускій мір". Чому? Казахстан здали Росії без бою? Яка кінцева мета погромів та введення військ ОДКБ Росія занурить Україну в хаос? Як кремлівські хакери готуються знищити нашу електромережу
Чому Україні варто звернути увагу на сьогоднішню діяльність ОДКБ?
Які ризики існують для всього світу через діяльність організації?
У чому полягають принципові відмінності між ОДКБ й НАТО?
Чи піде Казахстан шляхом Білорусі?
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого очікувати від протестів у Казахстані.
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