Кремлівське НАТО? Усе, що потрібно знати про ОДКБ

Російські війська увійшли в Казахстан! Щоправда, не як в Україну – для війни і анексії, цього разу військових подали під соусом миротворців.

Для того, щоб зрозуміти, наскільки це рішення може стати фатальним і які наслідки чекають на світову політичну арену, давайте розберемось, що взагалі таке ОДКБ.

Яку небезпеку несе цей “мирний” союз? Зараз дізнаєтесь.

Організація договору про колективну безпеку, або ж ОДКБ де-факто утворилась у 1992 році внаслідок підписання Ташкентського договору в Узбекистані. Варто зауважити, що згодом частина підписантів, серед яких були Грузія, Азербайджан та Узбекистан, покинула союз ще двадцять три роки тому. Причиною цього стала Україна.

Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповідає про причини утворення цієї організації:

По-перше, ми вже мали альтернативний проект, що називався ГУАМ. Саме через нього, до речі, Грузія й покинула свого часу ОДКБ. Наприкінці ХХ століття ми вже розуміли, що нам це непотрібно.

Головні цілі країн-учасниць — зміцнювати мир, безпеку, стабільність і захищати одна одну від будь-яких загроз, а всі проблеми намагатися вирішувати «політичними засобами».

От тільки за останніх два десятиліття держави-союзниці обмежились лиш кількома спільними військовими навчаннями. Та й дипломатичними засобами Росія користуватися так і не навчилася.

Олександр Мусієнко так описав діяльність російського аналога НАТО:

Відповідь проста – це ніби спроба продемонструвати власні потуги, хоча б на пострадянському просторі.

Зайвий привід побрязкати зброєю й укотре похизуватися своєю могутністю перед усім світом.

Чому Україні варто звернути увагу на сьогоднішню діяльність ОДКБ?

Які ризики існують для всього світу через діяльність організації?

У чому полягають принципові відмінності між ОДКБ й НАТО?

Чи піде Казахстан шляхом Білорусі?

