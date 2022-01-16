Вірусна дипломатія: як Кремль використовує пандемію у своїх цілях

Як Кремль використовує пандемію коронаврірусу у своїх цілях.
Коли у світі трапляється глобальна катастрофа — у Кремлі радіють.
Тому що сподіваються, що зможуть домовитись із Заходом за рахунок спільного ворога.
Пандемія стала винятком.
Існує два способи об’єднуватися.
Перший спосіб
Перший – на ґрунті спільних цінностей.
Наприклад, саме так влаштований Євросоюз.
Двадцять сім країн, чимало з яких ще недавно воювали одна з одною.
Вони створили спільний ринок та Шенгенську зону.
Створили наднаціональні органи й погодилися обмежити заради них національний суверенітет.
Та перепусткою до цього об’єднання слугує не географія. Точніше, не лише вона.
У ролі фейсконтролю — відданість спільним цінностям.
Демократія, права людини і згода грати за спільними правилами.
Щоб стати частиною колективного Заходу, європейської прописки недостатньо.
Важливо і справді бути Заходом: відповідати ціннісним рамкам та економічним критеріям.
А тому до колективного Заходу зазвичай зараховують країни, розташовані у зовсім інших частинах планети. Наприклад, Австралію.
Утім, існує й інший спосіб об’єднуватися.
На підставі спільного ворога.
Коли глобальний виклик стирає відмінності між суперниками й перетворює їх на союзників у боротьбі з новою загрозою.Також по темі: Як пандемія коронавірусу змінила життя українців? "Суперсила" проти коронавірусу? Вчені з'ясували, чому деяких людей не бере СOVID-19 Прикидається СРСР. Чому Росія не може домовитися з Заходом?
Як Кремль не розрахував свої сили?
Дивіться в сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що приховують російські ліки від коронавірусу.
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