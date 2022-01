Вірусна дипломатія: як Кремль використовує пандемію у своїх цілях

Як Кремль використовує пандемію коронаврірусу у своїх цілях.

Коли у світі трапляється глобальна катастрофа — у Кремлі радіють.

Тому що сподіваються, що зможуть домовитись із Заходом за рахунок спільного ворога.

Пандемія стала винятком.

Існує два способи об’єднуватися.

Перший – на ґрунті спільних цінностей.

Наприклад, саме так влаштований Євросоюз.

Двадцять сім країн, чимало з яких ще недавно воювали одна з одною.

Вони створили спільний ринок та Шенгенську зону.

Створили наднаціональні органи й погодилися обмежити заради них національний суверенітет.

Та перепусткою до цього об’єднання слугує не географія. Точніше, не лише вона.

Демократія, права людини і згода грати за спільними правилами.

Щоб стати частиною колективного Заходу, європейської прописки недостатньо.

А тому до колективного Заходу зазвичай зараховують країни, розташовані у зовсім інших частинах планети. Наприклад, Австралію.

Утім, існує й інший спосіб об’єднуватися.

На підставі спільного ворога.

Коли глобальний виклик стирає відмінності між суперниками й перетворює їх на союзників у боротьбі з новою загрозою.

Як Кремль не розрахував свої сили?

Дивіться в сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

