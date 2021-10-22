Павло Казарін про журналістику, проблеми влади і холостяцьке життя. Ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3

“7”, — на стільки по десятибальній шкалі Павло Казарін оцінює себе, як журналіста.
Цим політичний оглядач та ведучий Ранку у Великому Місті поділився у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3”.
На запитання Олександри Кучеренко, що дратує у сучасній журналістиці найбільше, Казарін відповів:
Те, що у нас немає ринку.
Телеведучий зізнався, що жодних політичних амбіцій немає, проте якби став президентом, насамперед підняв би зарплати держслужбовцям.
Павло Казарін також переконаний — найслабшим місцем нинішньої влади є надмірна самовпевненість.
А про вибір між доброю війною і поганим миром говорить так:
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Усе залежить від ситуації. У нашому випадку вибору не було — ми були приречені на війну.
Що стосується правил життя Казаріна, то він ніколи не порушить принципу не давати обіцянок напідпитку.
Ранок у великому місті йому кортить зустріти із тією, яка його розумітиме.
Із дівчатами журналіст найчастіше знайомиться на роботі.
На запитання Кучеренко, коли ж нарешті кине холостякувати, ведучий відповів:
Така можливість випадала тричі. Сподіваюсь, ще з’явиться нагода.
Що Павло Казарін мріє почути через 5 років?
Якими українськими журналістами захоплюється?
І яке питання поставив би Зеленському?
Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше інтерв’ю давала Юлія Зорій.
Фото: pavelkazarin, aakucherenko