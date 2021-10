Павло Казарін про журналістику, проблеми влади і холостяцьке життя. Ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3

“7”, — на стільки по десятибальній шкалі Павло Казарін оцінює себе, як журналіста.

Цим політичний оглядач та ведучий Ранку у Великому Місті поділився у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3”.

На запитання Олександри Кучеренко, що дратує у сучасній журналістиці найбільше, Казарін відповів:

Телеведучий зізнався, що жодних політичних амбіцій немає, проте якби став президентом, насамперед підняв би зарплати держслужбовцям.

Павло Казарін також переконаний — найслабшим місцем нинішньої влади є надмірна самовпевненість.

А про вибір між доброю війною і поганим миром говорить так:

Що стосується правил життя Казаріна, то він ніколи не порушить принципу не давати обіцянок напідпитку.

Ранок у великому місті йому кортить зустріти із тією, яка його розумітиме.

Із дівчатами журналіст найчастіше знайомиться на роботі.

На запитання Кучеренко, коли ж нарешті кине холостякувати, ведучий відповів:

Що Павло Казарін мріє почути через 5 років?

Якими українськими журналістами захоплюється?

І яке питання поставив би Зеленському?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Фото: pavelkazarin, aakucherenko

