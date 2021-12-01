Михайло Радуцький про медичний канабіс, тисячу для вакцинованих та дружбу із Зеленським | 33 за 3

“8 з 10”, — так Михайло Радуцький оцінив ефективність діяльності МОЗ України.

Про це народний депутат і голова Комітету з питань здоров’я нації розповів у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

Михайло Радуцький розповів, що у політиці його друзі — це, у першу чергу, однопартійці.

А от на питання, чи вважає Володимира Зеленського своїм другом, депутат відповів так:

— Якби це президент так сказав, я б це підтримав.

На думку Радуцького, обіцяна президентом України тисяча гривень вакцинованим — це крок для того, щоб ми не заходили в четверту хвилю і не заводили країну в локдаун.

— Ці гроші підуть на підтримку бізнесів та тих напрямків економіки, які найбільше постраждали від локдауну.

Сам же народний депутат вакцинований двічі і планує робити ще й третє щеплення.

На запитання Олександри Кучеренко, кому потрібна бустерна доза, Михайло відповів:

— У першу чергу, літнім людям, тим, хто має хронічні захворювання.

За його словами, в Україні автоматично з’являтимуться новітні ліки від коронавірусу, щойно вони будуть в світі.

А от чи зможуть українці не платити за ліки, депутат відповів так:

— Ми з МОЗ зараз напрацьовуємо варіант фармацевтичної страховки.

Це працюватиме так: для українців, які захворіли, ліки в лікарні будуть безкоштовні. А страхова компанія покриватиме близько 25-30 тисяч гривень на рік на ті ліки, що не пов’язані з лікуванням в стаціонарі.

Радуцький також розповів, що Верховна Рада повернеться до питання легалізації медичного канабісу:

— Міністерство охорони здоров’я вже розмістило урядовий проєкт з легалізації медичного канабісу.

Сам же народний детутат підтримує цей законопроєкт.

Коли українцям не потрібно буде їхати за кордон для трансплантації органів?

На що Радуцький витрачає коштів найбільше?

Яка місія життя?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше у рамках рубрики 33 за 3 інтерв’ю дав імунолог Федір Лапій.

Фото: Михайло Радуцький

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