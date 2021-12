Михайло Радуцький про медичний канабіс, тисячу для вакцинованих та дружбу із Зеленським | 33 за 3

“8 з 10”, — так Михайло Радуцький оцінив ефективність діяльності МОЗ України.

Про це народний депутат і голова Комітету з питань здоров’я нації розповів у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

Михайло Радуцький розповів, що у політиці його друзі — це, у першу чергу, однопартійці.

А от на питання, чи вважає Володимира Зеленського своїм другом, депутат відповів так:

— Якби це президент так сказав, я б це підтримав.

На думку Радуцького, обіцяна президентом України тисяча гривень вакцинованим — це крок для того, щоб ми не заходили в четверту хвилю і не заводили країну в локдаун.

Сам же народний депутат вакцинований двічі і планує робити ще й третє щеплення.

На запитання Олександри Кучеренко, кому потрібна бустерна доза, Михайло відповів:

За його словами, в Україні автоматично з’являтимуться новітні ліки від коронавірусу, щойно вони будуть в світі.

А от чи зможуть українці не платити за ліки, депутат відповів так:

Це працюватиме так: для українців, які захворіли, ліки в лікарні будуть безкоштовні. А страхова компанія покриватиме близько 25-30 тисяч гривень на рік на ті ліки, що не пов’язані з лікуванням в стаціонарі.

Радуцький також розповів, що Верховна Рада повернеться до питання легалізації медичного канабісу:

Сам же народний детутат підтримує цей законопроєкт.

Коли українцям не потрібно буде їхати за кордон для трансплантації органів?

На що Радуцький витрачає коштів найбільше?

Яка місія життя?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Фото: Михайло Радуцький

