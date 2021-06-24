Оце так фігура! Дівчина Роналду похизувалася апетитними формами

27-річна Джорджина Родрігес виклала у мережу відверті фото.
Кохана дівчина футболіста Кріштіану Роналду, яка є матір’ю його четвертої дитини, похизувалася апетитними формами.
Джорджина продемонструвала знімки у бікіні.
Світлина зібрала понад 2 мільйони вподобань.
Зауважимо, що з Роналду Родрігес у стосунках вже 4 роки.
Проте пара не перебуває у законному шлюбі.Також по темі: Обережно, гаряче! Дівчина Роналду похизувалася апетитними формами Дівчина Роналду здивувала прихильників своїми формами в бікіні Кріштіану Роналду нарешті заспівав на публіку
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Фото: georginagio