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ICTV Ранок 24.06.2021 19:15
24.06.2021 19:15
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Оце так фігура! Дівчина Роналду похизувалася апетитними формами


27-річна Джорджина Родрігес виклала у мережу відверті фото. 

Кохана дівчина футболіста Кріштіану Роналду, яка є матір’ю його четвертої дитини, похизувалася апетитними формами.

Джорджина продемонструвала знімки у бікіні.

Світлина зібрала понад 2 мільйони вподобань.

Зауважимо, що з Роналду Родрігес у стосунках вже 4 роки.

Проте пара не перебуває у законному шлюбі.

Також по темі: Обережно, гаряче! Дівчина Роналду похизувалася апетитними формами Дівчина Роналду здивувала прихильників своїми формами в бікіні Кріштіану Роналду нарешті заспівав на публіку

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Нагадаємо, раніше ми писали, як Леся Нікітюк провела вихідні у Хмельницькому.

Фото: georginagio

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Теги: інстаграм зірок, Джорджина Родрігес, зірки, Кріштіану Роналду, шоу-біз
24.06.2021 19:15



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