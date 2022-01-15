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Video: Саджають за ґрати й називають ворогами: як у різних країнах борються з антивакцинаторами

Які методи застосовує влада проти тих, хто не може робити щеплення?  Напередодні початку третього року пандемії влада найрізноманітніших країн вигадує все нові способи для того, щоб змусити своїх громадян щепитися від коронавірусу. Десь антивакцинаторів заманюють преміями та бонусами, а десь загрожують летючими загонами карателів та концтаборами. У Німеччині та інших європейських країнах, наприклад, без щеплення не пустять у бар чи кінотеатр, а на Філліппінах можуть навіть посадити до в'язниці! [read_more_news] Де у світі не можна купити пиво та цигарки без COVID-сертифікату? За що на Філіппінах вас можуть оголосити ворогом народу? На що готова піти влада, щоб закликати громадян щепитися від коронавірусу? Детальніше дивіться в сюжеті Юрія Мацарського. Нагадаємо, раніше ми розповідали про новий штам коронавірусу. Фото: Pexels

Саджають за ґрати й називають ворогами: як у різних країнах борються з антивакцинаторами
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Які методи застосовує влада проти тих, хто не може робити щеплення? 

Напередодні початку третього року пандемії влада найрізноманітніших країн вигадує все нові способи для того, щоб змусити своїх громадян щепитися від коронавірусу.

Десь антивакцинаторів заманюють преміями та бонусами, а десь загрожують летючими загонами карателів та концтаборами.

У Німеччині та інших європейських країнах, наприклад, без щеплення не пустять у бар чи кінотеатр, а на Філліппінах можуть навіть посадити до в’язниці!

Також по темі: Як пандемія коронавірусу змінила життя українців? Жуйка від коронавірусу покладе кінець пандемії? Що відомо про універсальну вакцину Із яєць страусів. Вчені розробили маски, які світяться при контакті з коронавірусом

Де у світі не можна купити пиво та цигарки без COVID-сертифікату?

За що на Філіппінах вас можуть оголосити ворогом народу?

На що готова піти влада, щоб закликати громадян щепитися від коронавірусу?

Детальніше дивіться в сюжеті Юрія Мацарського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про новий штам коронавірусу.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Саджають за ґрати й називають ворогами: як у різних країнах борються з антивакцинаторами / 15.01.2022 10:30
15.01.2022 10:30

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