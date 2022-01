Саджають за ґрати й називають ворогами: як у різних країнах борються з антивакцинаторами

Які методи застосовує влада проти тих, хто не може робити щеплення?

Напередодні початку третього року пандемії влада найрізноманітніших країн вигадує все нові способи для того, щоб змусити своїх громадян щепитися від коронавірусу.

Десь антивакцинаторів заманюють преміями та бонусами, а десь загрожують летючими загонами карателів та концтаборами.

У Німеччині та інших європейських країнах, наприклад, без щеплення не пустять у бар чи кінотеатр, а на Філліппінах можуть навіть посадити до в’язниці!

Де у світі не можна купити пиво та цигарки без COVID-сертифікату?

За що на Філіппінах вас можуть оголосити ворогом народу?

На що готова піти влада, щоб закликати громадян щепитися від коронавірусу?

