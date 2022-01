Найстрашніші теракти в історії: які події сколихнули весь світ

Наймоторошніші теракти в історії.

3 вершники Апокаліпсису XXI століття: війна, пандемія і тероризм.

І якщо з війною, ми поруч вже 8 років, а боротьбу з пандемією ведемо 2 роки.

То що ми знаємо про тероризм?

Теракт 11 вересня став одним із найгучніших, та наймасовіших за кількістю жертв в історії.

У будівлю Всесвітнього торгівельного центру у Нью-Йорку та у будівлю Пентагону влетіли 3 літаки, якими керували терористи-смертники угруповання «Аль-Каїда».

Організацію тоді очолював Усама Бен Ладен.

Ще один літак розбився у штаті Пенсильванія. Вважають, що він мав знищити Капітолій у Вашингтоні. Внаслідок атаки загинуло майже 3 тисячі мирних жителів, понад 6 тисяч людей поранено.

Цей теракт призвів до введення американських військ до Афганістану й згодом – до Іраку.

Також 11 вересня 2001 року стало найбільш смертоносним днем в історії США для рятувальників. Тільки у Нью-Йорку загинули 343 пожежники.

А згідно з даними Центру з контролю та профілактики захворювань, близько 400 тисяч людей зазнали впливу токсинів, отримали різні травми, у тому числі емоційні, що в результаті призвели до хронічних захворювань і навіть смерті протягом кількох місяців після трагедії.

11 березня 2004 року на вокзалі Аточе в Мадриді з проміжком у кілька хвилин вибухнуло 10 бомб.

Ця кривава подія сталася рівно через 911 днів після теракту у Сполучених Штатах.

Відповідальність за трагедію у Мадриді взяло на себе те ж терористичне угруповання «Аль-Каїда».

Внаслідок серії вибухів у вагонах електропоїздів загинула 191 людина, зокрема двоє українців, понад 2 тисячі – поранено.

За офіційними даними, усі вибухи були спричинені саморобними вибуховими пристроями, запакованими у наплічники та схованими у потягах.

Мадридський теракт став першим з хвилі смертоносних ісламістських терористичних атак у Європі, яка також включає Лондон і Манчестер у 2005 і 2017 роках, Париж і Ніццу в 2015 і 2016 роках і Берлін також у 2016 році.

Кожна з цих трагічних історій змусила людство об’єднатись, зокрема й у боротьбі з тероризмом.

Та, схоже, ця битва триває й досі.

Які ще криваві події сколихнули світ?

