Як вийти з терористичного полону живим – поради психологині

Як правильно діяти, коли раптом ти опиняєшся в ролі заручника, і як не втратити голову в ситуації, небезпечній для життя, радить психологиня.

В Україні та світі все частіше стаються небезпечні індиденти із захопленням заручників. Журналісти “Ранку у Великому місті” поспілкувались с психологинею Ольгою Рябухіною, експерткою з виходу з кризи, аби з’ясувати: як правильно поводити себе, щоб вийти з терористичного полону живим.

Для того, аби тверезо мислити, важливо зберігати спокій і не піддаватися паніці, коли опинився в заручниках.

Пам’ятай, що у співробітників спецслужб, які працюють над операцією зі звільнення заручників, є пряма єдина установка: врятувати життя заручників, навіть ціною власного життя.

А терористи в 90% випадків переслідують власні цілі: або політичні, або фінансові (вимога викупу), і в них нема на меті саме завдавати шкоди заручникам.

1. Важливо прийняти ситуацію такою, яка вона є. І усвідомити: ця ситуація тимчасова!

Можна навіть промовляти до себе: “Так, зараз я в складній ситуації. Але! Я хочу вижити й зберегти своє життя. Що мені для цього треба? Заспокоїтись, не дозволити собі піддатися паніці й дочекатися звільнення”.

Допоможе тобі й усвідомлення того, що людина завжди може бути сильніше зовнішніх обставин – шляхом свободи вибору, як саме поставитися до цих обставин.

Ти можеш піддатися смутку, паніці, дозволити страху захопити управління над собою – і тоді для тебе можуть настати непередбачувані наслідки.

Або можна намагатись розглядати інші варіанти виходу:

Відсутність духовної опори – шлях до тотальної апатії, що призводить до особистісної катастрофи.

Неважливо, в що саме ти віриш – головне, що ти можеш спертись на цю віру у важку годину.

Саме в таких критичних ситуаціях духовна опора (зауваж – не істеричне волання до вищих сил – а саме віра) дає можливість заспокоїтися і протверезити розум.

Моделюй веселе майбутнє – це дасть ресурс для заспокоєння, для надії на те світле майбутнє, яке ось-ось станеться.

В момент небезпеки думай про майбутнє і максимально чітке уявлення того, що ти вже в точці досягнення мети.

Ось просто зараз ти вже на свободі, зустрічаєшся з близькими та друзями, вже здійснив(ла) свою заповітну мрію. Уявляй максимально чітко кожну подію, відчувай тілом усі ці стани.

Це допоможе відволіктись від паніки й націлити роботу мозку на конструктив.

Основні поради – не торкатись нічийних пакунків будь-де: у поїзді, під’їзді або на вулиці, не підпускати до них інших. А краще одразу повідомити про знахідку співробітника поліції.

Якщо ти вже заручник, то, будь ласка:

Фото: Pixabay

