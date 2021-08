Зрадник чи жертва обставин? Чому афганський президент віддав свою країну терористам

Колишнього президента Афганістану Ашрафа Гані, який виїхав з країни після захоплення Кабулу терористами ісламського руху Талібан, називають зрадником.

Через те, що він покинув афганців у непростий час, залишив країну талібам, та ще й нібито вкрав державні гроші.

Гані звинувачення на свою адресу відкидає. Заявляє, що був змушений, бо готувався замах на його життя і він не хотів стати причиною кровопролиття з талібами.

А ще, що ніякі коштовності не вивозив, а був в одній сорочці, тюрбані і туфлях.

Нині терористи, які захопили майже всю територію країни, розподіляють владу. Поки Ашраф Гані разом з сім’єю оселився в Об’єднаних Арабських Еміратах.

То хто він — вигнанець чи втікач?

Гані походить із заможної родини землевласників.

Батько не шкодував грошей на освіту сина, який вчився у найкращому ліцеї Кабулу, а потім декілька років у американській школі.

Гані здобув освіту за фахом соціально-культурна антропологія в Лівані.

Він виграв державну стипендію для навчання за кордоном. Тому переїхав до США.

Але так і не повернувся, бо СРСР окупував його Батьківщину.

До Афганістану Гані повернувся лише після ліквідації американцями режиму талібів.

На посаді міністра фінансів Афганістану, Ашраф Гані залучив понад 26 млрд доларів міжнародної допомоги.

Однак, чи витратили їх ефективно чи покращилося життя афганців? Насправді, ні.

Гані і сам залишився незадоволеним.

За декілька років після цього він написав книгу “Як реформувати держави-невдахи”, що стала бестселлером.

Рецепт успіху полягає, як він сам пояснює, у верховенстві права, у рівноцінному доступі громадян до ресурсів та освіти.

Та чи не найголовнішим вважає створення робочих місць.

Мовляв, ви хочете, щоб Афганістан перестав виробляти опіум? Є рецепт: дайте нам текстиль. Закуповуйте його у нас із нульовим митом — і фермери залюбки вирощуватимуть не мак, а бавовну.

Кінець 2014 року. Ашрафа Гані обрали президентом Афганістану — бідної та неспокійної країни.

Де нестача чистої води, електроенергії, елементарної медичної допомоги.

Де 70% неписьменних людей.

Де наркотики і терористи.

І всьому він обіцяв дати раду, запевняв, що знає, як вийти з кризи.

Від нього очікували нового сучасного стилю управління країною, а зараз звинувачують у зраді.

Фото: Ashraf Ghani, Pixabay

