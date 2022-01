Для справжніх кіноманів: добірка найкращих фільмів з Бредлі Купером

Добірка кращих фільмів з Бредлі Купером.

Кожен фільм з його участю приречений на успіх.

Однак до визнання та слави він йшов довгим шляхом.

Так, мова йде про американського кіноактора і відомого викрадача жіночих сердець Бредлі Купера.

Рік випуску: 2012

Рейтинг IMDb: 7,3

У цьому фільмі головні ролі, окрім Бредлі, дістались Райану Гослінгу та Єві Мендес.

Сюжет

Картина розповідає драматичну історію життя мотоцикліста Люка Глентона.

Він дізнається, що колишня дівчина народила сина, тому він кидає свою небезпечну роботу та намагається стати зразковим батьком.

Однак йому не вистачає грошей для створення нормальних умов.

Той день, коли Люк йде на пограбування банку, змінює не тільки його життя, але й рідних.

Рік випуску: 2014

Рейтинг IMDb: 7,3

Фільм заснований на реальних подіях.

Сюжет

Американський снайпер Кріс Кайл відомий далеко за межами Штатів. В той час як кар’єра йде стрімко вгору, особисте життя здається йому пеклом.

Це історія про дорослішання в умовах війни й про те, що, навіть, в безжалісних найманців є докори сумління.

Рік випуску: 2011

Рейтинг IMDb: 7,4

Сюжет

Працівник рекламної агенції Едді, який більшу частину життя провів як невдаха випадково погоджується на випробовування секретного препарату, який не пройшов клінічних випробувань і тому нікому не відомо, які наслідки можуть виникнути після його приймання.

Едді вирішує, що оскільки втрачати йому нічого, він приймає дану таблетку.

Після того фортуна стає його другом і життя змінюється докорінно.

Тільки за все доводиться платити.

Рік випуску: 2009

Рейтинг IMDb: 7,7

Цей комедійний фільм 2009 року розповідає про наречених, які прямують до Лас-Вегасу на парубоцьку вечірку.

Сюжет

Друзі після гучної парубоцької вечірки прокидаються і не можуть пригадати події минулого дня.

Спогади у них уривчасті, а компанія неповна.

Друзям доведеться дізнатись, куди зник наречений Даг і знайти його, перш ніж настане весілля.

Рік випуску: 2013

Рейтинг IMDb: 7,2

Режисеру цього фільму вдалось зібрати топових акторів Голлівуду – Крістіана Бейла, Бредлі Купера, Емі Адамс, Дженніфер Лоуренс та Джеремі Реннера.

Сюжет

Бредлі Купер в образі агента ФБР, хитрістю змушує трьох найкращих шахраїв працювати на нього.

Однак трійка злочинців не збираються допомагати федеральному агенту і повсякчас роблять дурощі та створюють неприємності.

Рік випуску: 2018

Рейтинг IMDb: 7,6

Режисерський дебют Бредлі Купера. До речі, головну жіночу роль зіграла Леді Гага.

Сюжет

Романтична історія без хепі-енду.

За сюжетом, музикант Джексон Мейн випадково зустрічає талановиту співачку Еллі.

Він допомагає їй досягнути шаленого успіху.

Та на фоні того, як дівчина стає успішною, показується, як кар’єра та життя Джексона котиться вниз через пристрасть до алкоголю.

Рік випуску: 2014

Рейтинг IMDb: 5,4

Екранізація однойменного американського бестселера Рона Реша.

Сюжет

Магнат лісозаготівельної імперії, яка проживає скрутні часи, заводить роман з сиротою Сиреною.

Їх бурхливий роман швидко переростає у весілля, після якого дівчина активно бере участь у справах чоловіка.

Від стресу вагітна Серена втрачає дитину і більше не може мати дітей.

Коли жінка дізнається, що її чоловік допомагає незаконнонародженому синові від попереднього зв’язку, то вирішує позбутись конкурентки.

