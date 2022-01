Дороги Естонії: як їздять машини озером і чому ніхто не пристібається

Для нас це звучить дивно і страшно, але в Естонії добре закрижаніле озеро чи річка може стати проїжджою частиною.

Називається це льодова дорога.

Емігрант Денис розповів про особливості естонського дорожнього руху.

Взимку озеро замерзає та перетворюється на дорогу для автомобілів.

Зазвичай, її відкривають для того, щоб спростити шлях до якогось віддаленого куточка.

Наприклад до острова, до якого окрім як повітряним чи водним транспортом не дістанешся.

Українець Денис, який останні роки в Естонії розповідає:

Денис каже, раніше, коли зими були більш холодними, в Естонії функціонувало одразу по 3-4 льодові дороги, в останні роки може не функціонувати жодної.

Бувало навіть таке, що льодову дорогу відкрили, а потім через декілька годин закрили, бо температура повітря піднялася і лід почав танути.

Хіюма це другий найбільший острів в Естонії

Їздити по таким дорогам можна лише дотримуючись особливих правил і частіше вони взагалі не збігаються з загальновідомими ПДР.

Чому у жодному разі не можна пристібатися та блокувати двері?

Дивіться у сюжеті рубрики “Емігранти”.

Фото: Pexels

