Що відбувається за межами all inclusive? Емігрантка показала нетуристичний бік Єгипту

Країна безкраїх пустель та гарячого сонця, неповторний і ні на кого не схожий Єгипет.

Вже сім років там живе наша землячка Лара.

Сьогодні вона покаже нам не туристичний, а буденний бік цієї країни.

Єгипет — одна з найпопулярніших країн, якщо не сказати — найпопулярніша, для відпочинку серед українців. Це загально відомий факт.

Але за спостереженнями Лари, часто наші люди йдуть ще далі — вони перебираються в цю країну жити.

На те є декілька причин.

Одна з основних, на думку емігрантки, це доволі проста процедура оформлення візи та продовження резиденства.

На відміну від багатьох інших “закордонів” — Єгипет доволі доступна країна для життя.

Тому, за її словами, багатьом жителям пострадянського простору це по кишені, на відміну від Домінікани, Балі чи Мальдив.

Оренда квартири-студії у Хургаді обходиться Ларі в 100 доларів на місяць.

У цю вартість входять і комунальні послуги, за виключенням електроенергії.

За неї українка платить окремо – взимку приблизно 8-10 доларів на місяць, влітку – 50. У спекотну пору багато накручує кондиціонер.

Як виглядає типова єшипетська квартира?

Та скільки коштує житло класу люкс?

Фото: Unsplash

