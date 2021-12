В Естонії курсують безпілотні маршрутки: як це працює

В Естонії першими в світі запустили безпілотні маршрутки.

Цієї осені в естонському місті Тарту почав курсувати незвичний громадський транспорт – перший в світі безпілотний мікроавтобус з водневим двигуном.

На сьогодні в тестовому режтимі там курсують 2 маршрутки. Поки що – зі швидкістю 25 км/год.

Це не максимальна швидкість такого транспорту, але поки що йому не дозволяють показати усі свої можливості з міркувань безпеки.

Як виглядають і працюють ці диво-машини, чи безпечні вони і скільки коштує проїзд?

Про це і не тільки розповість український емігрант Денис, якому пощастило вже проїхатися безпілотним мікроавтобусом.

Нагадаємо, раніше ми вже детально розповідали про транспорт в Естонії.

Фото: Auve Tech

