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Video: В Естонії курсують безпілотні маршрутки: як це працює

В Естонії першими в світі запустили безпілотні маршрутки. Цієї осені в естонському місті Тарту почав курсувати незвичний громадський транспорт – перший в світі безпілотний мікроавтобус з водневим двигуном. На сьогодні в тестовому режтимі там курсують 2 маршрутки. Поки що – зі швидкістю 25 км/год. Це не максимальна швидкість такого транспорту, але поки що йому не дозволяють показати усі свої можливості з міркувань безпеки. [read_more_news] Як виглядають і працюють ці диво-машини, чи безпечні вони і скільки коштує проїзд? Про це і не тільки розповість український емігрант Денис, якому пощастило вже проїхатися безпілотним мікроавтобусом. Нагадаємо, раніше ми вже детально розповідали про транспорт в Естонії. Фото: Auve Tech  

В Естонії курсують безпілотні маршрутки: як це працює
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В Естонії першими в світі запустили безпілотні маршрутки.

Цієї осені в естонському місті Тарту почав курсувати незвичний громадський транспорт – перший в світі безпілотний мікроавтобус з водневим двигуном.

На сьогодні в тестовому режтимі там курсують 2 маршрутки. Поки що – зі швидкістю 25 км/год.

Це не максимальна швидкість такого транспорту, але поки що йому не дозволяють показати усі свої можливості з міркувань безпеки.

Також по темі: Країна в смартфоні. Емігрант розповів, як Естонії вдалося втілити українську мрію Можна переголосувати, якщо передумаєш! Чим естонські вибори відрізняються від українських Суцільна діджиталізація. Яким є життя в Естонії?

Як виглядають і працюють ці диво-машини, чи безпечні вони і скільки коштує проїзд?

Про це і не тільки розповість український емігрант Денис, якому пощастило вже проїхатися безпілотним мікроавтобусом.

Нагадаємо, раніше ми вже детально розповідали про транспорт в Естонії.

Фото: Auve Tech

 

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ICTV / Ранок / В Естонії курсують безпілотні маршрутки: як це працює / 19.12.2021 10:55
19.12.2021 10:55

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