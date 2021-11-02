Можна переголосувати, якщо передумаєш! Чим естонські вибори відрізняються від українських

Український емігрант про життя в Естонії.
Пострадянська країна, про яку і не скажеш, що вона пострадянська.
Маленька за розмірами, але не за досягненнями — перлина Балтії Естонія.
Денис, який живе в місті Тарту познайомить нас з Естонією ближче.
Хто має право голосу?
Перша і одна з найважливіших відмінностей естонських виборів, йдеться саме про місцеві вибори, полягає в тому, що голосувати можуть не лише громадяни країни, а і іноземці, у яких є посвідка на проживання та власники так званих “сірих паспортів”.
Естонські “сірий” паспорт – це документ, який дозволяє проживати на території країни, але не робить її громадянином.
Переважно їх видавали російськомовній частині населення Естонії після розпаду Радянського Союзу, у разі якщо людина не могла або не хотіла отримати естонське громадянство.
— Але хоч іноземці і власники “сірих” паспортів можуть голосувати кандидатами вони бути не можуть, — уточнює Денис.
Як походять вибори?
Відмінність номер два – в Естонії можна голосувати двома способами.
Перший спосіб добре знайомий українцям – традиційне голосування на виборчій дільниці, спосіб другий, нам поки що лиш сниться– електроне голосування.
Український емігрант розповідає:
— Обидва типи починаються в понеділок зранку, електронне триває до суботи чомусь, а паперове до неділі.
Ну і вишенька на торті – електронний голос можна змінювати скільки душі завгодно разів.
Більше того, скажімо, якщо в суботу ввечері, тобто коли електронне голосування вже недоступне, ви передумали і хочете підтримати іншого кандидата чи партію – це теж можливо.Також по темі: В Естонії ходять без масок? Емігрант про ситуацію з коронавірусом у країні Чому естонці не платять за проїзд Життя жінок у Туреччині. Емігрантка розвіяла міфи про правила ісламу
Яка ще різниця між виборами в Естонії і Україні?
Більше про особливості Естонського процесу волевиявлення дивіться в сюжеті рубрики “Емігранти”.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як Естонія перетворилась на країну в смартфоні
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