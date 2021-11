Можна переголосувати, якщо передумаєш! Чим естонські вибори відрізняються від українських

Український емігрант про життя в Естонії.

Пострадянська країна, про яку і не скажеш, що вона пострадянська.

Маленька за розмірами, але не за досягненнями — перлина Балтії Естонія.

Денис, який живе в місті Тарту познайомить нас з Естонією ближче.

Перша і одна з найважливіших відмінностей естонських виборів, йдеться саме про місцеві вибори, полягає в тому, що голосувати можуть не лише громадяни країни, а і іноземці, у яких є посвідка на проживання та власники так званих “сірих паспортів”.

Переважно їх видавали російськомовній частині населення Естонії після розпаду Радянського Союзу, у разі якщо людина не могла або не хотіла отримати естонське громадянство.

Відмінність номер два – в Естонії можна голосувати двома способами.

Перший спосіб добре знайомий українцям – традиційне голосування на виборчій дільниці, спосіб другий, нам поки що лиш сниться– електроне голосування.

Український емігрант розповідає:

Ну і вишенька на торті – електронний голос можна змінювати скільки душі завгодно разів.

Більше того, скажімо, якщо в суботу ввечері, тобто коли електронне голосування вже недоступне, ви передумали і хочете підтримати іншого кандидата чи партію – це теж можливо.

Яка ще різниця між виборами в Естонії і Україні?

Більше про особливості Естонського процесу волевиявлення дивіться в сюжеті рубрики “Емігранти”.

Фото: Unsplash

