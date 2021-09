Бюджетно і незабутньо: секрети ідеальної подорожі в Іспанію

Україна у національному зеленому списку Іспанії!

Що це означає?

Місяць тому країна фламенко, фестивалів та палкого сонця, на секунду, яке світить більше 280 днів на рік, — відкрила свої кордони для українців.

А тепер детальніше.

За даними Консульської служби України, аби поїхати у Іспанію тепер не потрібно робити ПЛР-тест.

Головне — за 48 годин до поїздки заповнити FCS-форму на порталі міністерства охорони здоров’я Іспанії.

По суті, це анкета для визначення вашого місцезнаходження. Опісля ви отримаєте на електронну пошту QR-код — його перевірятимуть на в’їзді у країну.

Зручно дивитися актуальну інформацію на інтерактивній мапі МЗС.

Що стосується документів, то за інформацією МЗС, в Іспанії поширена ситуація з дрібними крадіжками, у тому числі документів.

Тому краще мати при собі копії паспорту та про всяк випадок зробити фото документів на телефон.

Вони допоможуть ідентифікуватися у поліції.

Без пересадок долетіти з України до Іспанії можна трохи більше ніж за 3 години.

Варіант з пересадками буде довшим, утім, вірогідно, дешевшим.

Головне — загугліть розмір аеропорту та закладіть час, аби не запізнитися на наступний рейс.

Далі, якщо у вас є можливість — спочатку дивіться квитки, а потім беріть відпустку.

Серйозно! Часто, коли ми шукаємо певні заплановані дати на які взяли вихідні – вони не співпадають з вигідними пропозиціями. Тому, якщо робочий графік дозволяє, спробуйте таку схему.

Аби перевірити поради, можна обрати напрямок приблизно за 3 місяці до поїздки та почати моніторити на сайтах-агрегаторах, тобто таких порталах, де зібрані найвигідніші квитки від практично усіх авіакомпаній. Це доволі просто робити навіть зі смартфона.

Коли ви будете орієнтуватися у цінах — одразу зможете помічати вигідні для вас пропозиції.

Тож, помітили, що ціна зменшилася — це привід хапати квиток. Адже, як правило, чим ближче до дати, тим більше з’являється запитів на рейси. І ціни від цього, здебільшого, тільки підвищуватимуться.

Коли квитки на руках, можна спробувати ще один лайфхак.

У Фейсбуці є купа груп, на кшталт “Українці в Іспанії”.

Там завжди можна познайомитися з українськими емігрантами, які дадуть цікаві поради, щодо подорожі. Наприклад, де можна смачно та недорого перекусити.

Місцеві точно на цьому розуміються.

Ось Влада, наприклад, яка живе в Іспанії більше двох років, навчилася заощаджувати тут на їжі.

Про те, як і де можна зекономити, дивіться у сюжеті.

Фото: Unsplash

