Бюджетно і незабутньо: секрети ідеальної подорожі в Іспанію

Україна у національному зеленому списку Іспанії!
Що це означає?
Місяць тому країна фламенко, фестивалів та палкого сонця, на секунду, яке світить більше 280 днів на рік, — відкрила свої кордони для українців.
А тепер детальніше.
Що треба для в’їзду в Іспанію?
За даними Консульської служби України, аби поїхати у Іспанію тепер не потрібно робити ПЛР-тест.
Головне — за 48 годин до поїздки заповнити FCS-форму на порталі міністерства охорони здоров’я Іспанії.
По суті, це анкета для визначення вашого місцезнаходження. Опісля ви отримаєте на електронну пошту QR-код — його перевірятимуть на в’їзді у країну.
Але важливо щотижня слідкувати за епідеміологічною ситуацією в обох державах, адже перік документів і вимог може змінитися!
Зручно дивитися актуальну інформацію на інтерактивній мапі МЗС.Також по темі: Вчителі заробляють кілька тисяч доларів? Українські емігранти про роботу у В'єтнамі Як почати вивчення іспанської мови: практичні поради В аптеках неможливо купити ліки? Емігрантка про медицину в Тайвані
Що стосується документів, то за інформацією МЗС, в Іспанії поширена ситуація з дрібними крадіжками, у тому числі документів.
Тому краще мати при собі копії паспорту та про всяк випадок зробити фото документів на телефон.
Вони допоможуть ідентифікуватися у поліції.
Як заощадити на квитках?
Без пересадок долетіти з України до Іспанії можна трохи більше ніж за 3 години.
Варіант з пересадками буде довшим, утім, вірогідно, дешевшим.
Головне — загугліть розмір аеропорту та закладіть час, аби не запізнитися на наступний рейс.
Далі, якщо у вас є можливість — спочатку дивіться квитки, а потім беріть відпустку.
Серйозно! Часто, коли ми шукаємо певні заплановані дати на які взяли вихідні – вони не співпадають з вигідними пропозиціями. Тому, якщо робочий графік дозволяє, спробуйте таку схему.
Квитки з вильотом у будний день, наприклад, у вівторок та середу можуть бути дешевшими, ніж у п’ятницю, суботу чи святковий день.
Аби перевірити поради, можна обрати напрямок приблизно за 3 місяці до поїздки та почати моніторити на сайтах-агрегаторах, тобто таких порталах, де зібрані найвигідніші квитки від практично усіх авіакомпаній. Це доволі просто робити навіть зі смартфона.
Коли ви будете орієнтуватися у цінах — одразу зможете помічати вигідні для вас пропозиції.
Тож, помітили, що ціна зменшилася — це привід хапати квиток. Адже, як правило, чим ближче до дати, тим більше з’являється запитів на рейси. І ціни від цього, здебільшого, тільки підвищуватимуться.
Поради від місцевих
Коли квитки на руках, можна спробувати ще один лайфхак.
У Фейсбуці є купа груп, на кшталт “Українці в Іспанії”.
Там завжди можна познайомитися з українськими емігрантами, які дадуть цікаві поради, щодо подорожі. Наприклад, де можна смачно та недорого перекусити.
Місцеві точно на цьому розуміються.
Ось Влада, наприклад, яка живе в Іспанії більше двох років, навчилася заощаджувати тут на їжі.
Про те, як і де можна зекономити, дивіться у сюжеті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що не так з ПДР у Мексиці.
Фото: Unsplash