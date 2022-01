Як їсти соняшникове насіння — зі шкарлупою чи без

Все, що потрібно знати про насіння соняшника.

Його додають до салатів, посипають страви та їдять просто так.

У магазині можна придбати як цілим, так і вже лущеним.

Однак чи однакова його користь та чи взагалі можна їсти зовнішню оболонку соняшникового насіння.

Ранок у Великому Місті вирішив розібратись у цьому питанні і все детально розповісти.

Фахівці стверджують, що насіння соняшника дуже корисне для здоров’я людини.

Серед вітамінів є: А, Е, D таВ (В1, В2, В5, В6, РР, В9).

Також насіння містить мініральні речовини: магній, кальцій, натрій, калій, фосфор та залізо.

Ці речовини беруть участь у регулювані холестерину в крові та допомагають у профілактиці ішемічних та серцево-судинних захворювань.

Не варто їсти шкаралупу насіння соняшнику, оскільки вона можуть завдати шкоди кишечнику.

Під час просування гострі шматочки шкарлупи можуть подряпати стінки кишечника.

Звісно, якщо раптом з’їли кілька шкарлупок — нічого страшного не станеться.

А от від великої кількості лусок може “забитись” прохід.

Це призведе до неприємних та болючих відчутів, геморою.

Соняшникове насіння перед вживанням можна підсмажити.

Це варто зробити для того, щоб легше було очищати від шкарлупки.

Також смак буде більш насиченим.

Фото: Рixabay

