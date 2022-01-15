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ICTV Ранок 15.01.2022 09:00
15.01.2022 09:00
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Як їсти соняшникове насіння — зі шкарлупою чи без

Як їсти соняшникове насіння — зі шкарлупою чи без

Все, що потрібно знати про насіння соняшника.

Його додають до салатів, посипають страви та їдять просто так.

У магазині можна придбати як цілим, так і вже лущеним.

Однак чи однакова його користь та чи взагалі можна їсти зовнішню оболонку соняшникового насіння.

Ранок у Великому Місті вирішив розібратись у цьому питанні і все детально розповісти.

Соняшникове насіння

Насіння соняшника

Фахівці стверджують, що насіння соняшника дуже корисне для здоров’я людини.

Серед вітамінів є: А, Е, D таВ (В1, В2, В5, В6, РР, В9).

Також насіння містить мініральні речовини: магній, кальцій, натрій, калій, фосфор та залізо.

Окрім того, насіння цінується за вміст ефірних олій, амінокислот, клітковину та холіну.

Ці речовини беруть участь у регулювані холестерину в крові та допомагають у профілактиці ішемічних та серцево-судинних захворювань.

Зі шкарлупкою чи ні

Не варто їсти шкаралупу насіння соняшнику, оскільки вона можуть завдати шкоди кишечнику.

Шлунок погано перетравлює зовнішню оболонку.

Під час просування гострі шматочки шкарлупи можуть подряпати стінки кишечника.

Звісно, якщо раптом з’їли кілька шкарлупок — нічого страшного не станеться.

А от від великої кількості лусок може “забитись” прохід.

Це призведе до неприємних та болючих відчутів, геморою.

Також по темі: Суперфуд №1? Чим корисне насіння чіа Де брати вітаміни взимку? Корисні властивості родзинок Цілющі властивості грибів: кому їх потрібно їсти

Смак

Соняшникове насіння перед вживанням можна підсмажити.

Це варто зробити для того, щоб легше було очищати від шкарлупки.

Також смак буде більш насиченим.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно їсти кумкват.

Фото: Рixabay

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Теги: Здоров'я, насіння, поради
15.01.2022 09:00



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