Зі шкіркою чи без? Як правильно їсти кумкват

Кумкват – це екзотичний цитрусовий фрукт. На вигляд він нагадує мініатюрний овальний апельсин.
А на смак схожий на мандарин, тільки дуже смачний і солодкий, з ледь помітним терпкуватим післясмаком.
Батьківщина кумквата – Китай.
Чим корисний цей загадковий фрукт і як його правильно їсти – розповідаємо в матеріалі.
Кумкват: корисні властивості
- Зміцнює імунітет завдяки високому вмісту вітаміну С
- Підвищує стійкість організму до несприятливого впливу навколишнього середовища
- Допомагає від застуди і запалення дихальних шляхів
- Попереджає ожиріння, хвороби серця та діабет 2 типу
- Завдяки клітковині, пришвидшує перистальтику кишечника
- Регулює водний баланс організму, захищає від зневоднення
- Чистить жовчний міхур та печінку
- Тонізує організм
Як правильно їсти кумкват
- Вибери стиглі кумквати. Вони мають бути яскраво помаранчевого кольору. Зелені та жовті купувати не варто – вони ще не дозріли.
- Ретельно вимий фрукти.
- Розріж кумкват на половинки та видали кісточки. Це не обов’язково, але вони мають гіркуватий смак.
- З’їж кумкват разом із кісточкою.
- Решту кумкватів зберігай у холодильнику в герметично закритому контейнері.
Кумквати можна не тільки їсти в сирому вигляді, але й використовувати для приготування десертів, джемів, салатів та навіть м’ясних страв, заміняючи в рецепті апельсини.
Смак вийде більш пікантним та оригінальним.
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