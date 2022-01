Зі шкіркою чи без? Як правильно їсти кумкват

Кумкват – це екзотичний цитрусовий фрукт. На вигляд він нагадує мініатюрний овальний апельсин.

А на смак схожий на мандарин, тільки дуже смачний і солодкий, з ледь помітним терпкуватим післясмаком.

Батьківщина кумквата – Китай.

Чим корисний цей загадковий фрукт і як його правильно їсти – розповідаємо в матеріалі.

Кумквати можна не тільки їсти в сирому вигляді, але й використовувати для приготування десертів, джемів, салатів та навіть м’ясних страв, заміняючи в рецепті апельсини.

Смак вийде більш пікантним та оригінальним.

