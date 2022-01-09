Зі шкіркою чи без? Як правильно їсти кумкват

Кумкват – це екзотичний цитрусовий фрукт. На вигляд він нагадує мініатюрний овальний апельсин.

А на смак схожий на мандарин, тільки дуже смачний і солодкий, з ледь помітним терпкуватим післясмаком.

Батьківщина кумквата – Китай.

Чим корисний цей загадковий фрукт і як його правильно їсти – розповідаємо в матеріалі.

Кумкват: корисні властивості

Зміцнює імунітет завдяки високому вмісту вітаміну С

Підвищує стійкість організму до несприятливого впливу навколишнього середовища

Допомагає від застуди і запалення дихальних шляхів

Попереджає ожиріння, хвороби серця та діабет 2 типу

Завдяки клітковині, пришвидшує перистальтику кишечника

Регулює водний баланс організму, захищає від зневоднення

Чистить жовчний міхур та печінку

Тонізує організм

Як правильно їсти кумкват

Вибери стиглі кумквати. Вони мають бути яскраво помаранчевого кольору. Зелені та жовті купувати не варто – вони ще не дозріли. Ретельно вимий фрукти. Розріж кумкват на половинки та видали кісточки. Це не обов’язково, але вони мають гіркуватий смак. З’їж кумкват разом із кісточкою. Решту кумкватів зберігай у холодильнику в герметично закритому контейнері.

Кумквати можна не тільки їсти в сирому вигляді, але й використовувати для приготування десертів, джемів, салатів та навіть м’ясних страв, заміняючи в рецепті апельсини.

Смак вийде більш пікантним та оригінальним.

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Фото: Pixabay

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