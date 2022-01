Від коліна до сідниць. Мадонна здивувала шанувальників знімками з синцями

Американська співачка Мадонна вразила шанувальників епатажними фото.

Зірка поділилась ним в своєму Інстаграм.

63-річна зірка позує в розкішному халаті, чорних панчохах і туфлях на підборах.

Доповнюють образ окуляри та зачіска з шпильками для волосся.

Однак, найбільше фанатів хвилює не бездоганний зовнішній вигляд співачки, а те, що вона показала величезний синець на лівій нозі.

У коментарях підписники виражають слова підтримки та хвилювання.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: madonna

