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ICTV Ранок 14.01.2022 16:30
14.01.2022 16:30
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Від коліна до сідниць. Мадонна здивувала шанувальників знімками з синцями

Від коліна до сідниць. Мадонна здивувала шанувальників знімками з синцями

Американська співачка Мадонна вразила шанувальників епатажними фото. 

Зірка поділилась ним в своєму Інстаграм.

63-річна зірка позує в розкішному халаті, чорних панчохах і туфлях на підборах.

Доповнюють образ окуляри та зачіска з шпильками для волосся.

Однак, найбільше фанатів хвилює не бездоганний зовнішній вигляд співачки, а те, що вона показала величезний синець на лівій нозі.

“Життя мене побило! Думаєте, мені не все одно?, – підписала артистка.

У коментарях підписники виражають слова підтримки та хвилювання.

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Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували фото Мадонни зі спальні.

Фото: madonna

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Теги: інстаграм зірок, Мадонна, шоу-бізнес
14.01.2022 16:30



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