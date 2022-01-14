Від коліна до сідниць. Мадонна здивувала шанувальників знімками з синцями

Американська співачка Мадонна вразила шанувальників епатажними фото.
Зірка поділилась ним в своєму Інстаграм.
63-річна зірка позує в розкішному халаті, чорних панчохах і туфлях на підборах.
Доповнюють образ окуляри та зачіска з шпильками для волосся.
Однак, найбільше фанатів хвилює не бездоганний зовнішній вигляд співачки, а те, що вона показала величезний синець на лівій нозі.
“Життя мене побило! Думаєте, мені не все одно?, – підписала артистка.
У коментарях підписники виражають слова підтримки та хвилювання.Також по темі: Зухвало. Мадонна показала фото у пікантній позі Незрівнянна. Леді Гага вразила прихильників відвертим образом Бюст Мадонни. 63-річна поп-королева приголомшила відвертим фото
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Нагадаємо, раніше ми показували фото Мадонни зі спальні.
Фото: madonna