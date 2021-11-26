УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 26.11.2021 15:30
26.11.2021 15:30
Поділитися

Епатаж зі спальні. Мадонна показала відверті фото у сітчастих колготках

Епатаж зі спальні. Мадонна показала відверті фото у сітчастих колготках

Американська співачка Мадонна поділилась оголеними фотографіями.

Ці світлини знаменитість виклала в свій Інстаграм.

На фотографіях поп-королева позує в бюстгальтері.

 — Ангел стежить за мною! – прокоментувала Мадонна.

Співачка показала свої голі груди, на ліжку і під ним.

Також на ній сітчасті колготки і туфлі на підборах.

Такими цікавими кадрами просто зірка шокувала всю мережу.

Фанати пишуть в коментарях, що хоча й люблять артистку дуже, але то вже занадто розпусно.

Також по темі: Бюст Мадонни. 63-річна поп-королева приголомшила відвертим фото Мадонна показала, як тренується у спортзалі Незрівнянна. Леді Гага вразила прихильників відвертим образом

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували піканті фото Мадонни.

Фото: madonna

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, Мадонна, шоу-бізнес
26.11.2021 15:30



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь