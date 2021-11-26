Епатаж зі спальні. Мадонна показала відверті фото у сітчастих колготках

Американська співачка Мадонна поділилась оголеними фотографіями.
Ці світлини знаменитість виклала в свій Інстаграм.
На фотографіях поп-королева позує в бюстгальтері.
— Ангел стежить за мною! – прокоментувала Мадонна.
Співачка показала свої голі груди, на ліжку і під ним.
Також на ній сітчасті колготки і туфлі на підборах.
Такими цікавими кадрами просто зірка шокувала всю мережу.
Фанати пишуть в коментарях, що хоча й люблять артистку дуже, але то вже занадто розпусно.Також по темі: Бюст Мадонни. 63-річна поп-королева приголомшила відвертим фото Мадонна показала, як тренується у спортзалі Незрівнянна. Леді Гага вразила прихильників відвертим образом
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Нагадаємо, раніше ми показували піканті фото Мадонни.
Фото: madonna