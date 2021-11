Епатаж зі спальні. Мадонна показала відверті фото у сітчастих колготках

Американська співачка Мадонна поділилась оголеними фотографіями.

Ці світлини знаменитість виклала в свій Інстаграм.

На фотографіях поп-королева позує в бюстгальтері.

Співачка показала свої голі груди, на ліжку і під ним.

Також на ній сітчасті колготки і туфлі на підборах.

Такими цікавими кадрами просто зірка шокувала всю мережу.

Фанати пишуть в коментарях, що хоча й люблять артистку дуже, але то вже занадто розпусно.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували піканті фото Мадонни.

Фото: madonna

