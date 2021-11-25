Бюст Мадонни. 63-річна поп-королева приголомшила відвертим фото

Ох, і Мадонна. Не втомлюється тішити підписників американська поп-королева.
Так напередодні 63-річна співачка похизувалися у своєму Instagram розкішним бюстом.
Якщо перше фото не вражає, прогорніть далі…
За 2 дні допис зібрав понад 160 тисяч вподобань.
І в коментарях — суцільне захоплення.
Взагалі, Мадонна все частіше стала тішити фанатів пікантними фото в найрізноманітніших позах.
Чи то так на неї впливає 27-річний бойфренд Ахламалік Вільямс, чи вона на нього…
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Нагадаємо, раніше Мадонна показала фото у пікантній позі.
Фото: gifer