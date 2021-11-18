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ICTV Ранок 18.11.2021 20:20
18.11.2021 20:20
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Незрівнянна. Леді Гага вразила прихильників відвертим образом

Незрівнянна. Леді Гага вразила прихильників відвертим образом

Американська співачка Леді Гага вийшла у світ у відвертому вбранні та схвилювала фанатів.

Світлинами знаменитість поділилась в своєму Інстаграм-акаунті.

Так на прем’єрі фільму “Дім Gucci” у Нью-Йорку епатажна зірка з’явилась у відвертій чорні сукні.

До речі, Гага — одна з головних героїв фільму.

Нині її фото не обговорює в соціальних хіба що лінивий.

Гага, як то кажуть, вміє себе подати, щоб люди мали про що поговорити ще тривалий час.

За день допис встиг назбирати більше 300 тисяч вподобань.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Леді Гага показала фото з глибоким декольте.

Фото: ladygaga

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Теги: інстаграм зірок, Леді Гага, шоу-бізнес
18.11.2021 20:20



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