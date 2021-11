Незрівнянна. Леді Гага вразила прихильників відвертим образом

Американська співачка Леді Гага вийшла у світ у відвертому вбранні та схвилювала фанатів.

Світлинами знаменитість поділилась в своєму Інстаграм-акаунті.

Так на прем’єрі фільму “Дім Gucci” у Нью-Йорку епатажна зірка з’явилась у відвертій чорні сукні.

До речі, Гага — одна з головних героїв фільму.

Нині її фото не обговорює в соціальних хіба що лінивий.

Гага, як то кажуть, вміє себе подати, щоб люди мали про що поговорити ще тривалий час.

За день допис встиг назбирати більше 300 тисяч вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Леді Гага показала фото з глибоким декольте.

Фото: ladygaga

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.