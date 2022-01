І знову під венець. Голлівудська акторка Меган Фокс виходить заміж

Голлівудська акторка Меган Фокс виходить заміж.

Зворушливе відео освідчення зірка виклала в своєму Інстаграмі.

35-річна американська модель та акторка сказала так своєму бойфренду – співаку Колсону Бейкеру.

Нагадаємо, що до цього Меган була у шлюбі із зіркою популярного у 90-х серіалу “Район Беверлі-Хілз”, актором Брайаном Остіном.

Вони мають 3-ох дітей.

Так за всіма правилами Колсон опустився на одне коліно і надів на палець коханій каблучку зі смарагдом та діамантами.

За словами музиканта, смарагд – це камінь Меган, а діамант – його.

І вони поєднуються, як половинки серця. І символізують їхнє кохання.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи Меган Фокс.

Фото: meganfox

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.