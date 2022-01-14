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ICTV Ранок 14.01.2022 20:20
14.01.2022 20:20
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І знову під венець. Голлівудська акторка Меган Фокс виходить заміж

І знову під венець. Голлівудська акторка Меган Фокс виходить заміж

Голлівудська акторка Меган Фокс виходить заміж.

Зворушливе відео освідчення зірка виклала в своєму Інстаграмі.

 

35-річна американська модель та акторка сказала так своєму бойфренду – співаку Колсону Бейкеру.

Нагадаємо, що до цього Меган була у шлюбі із зіркою популярного у 90-х серіалу “Район Беверлі-Хілз”, актором Брайаном Остіном.

Вони мають 3-ох дітей.

У липні 2020 року ми сиділи під цим баньяном. Ми просили магії. Я сказала «Так» і потім ми випили кров один одного, – прокоментувала  Фокс.

Так за всіма правилами Колсон опустився на одне коліно і надів на палець коханій каблучку зі смарагдом та діамантами.

За словами музиканта, смарагд – це камінь Меган, а діамант – його.

І вони поєднуються, як половинки серця. І символізують їхнє кохання.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи Меган Фокс.

Фото: meganfox

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Теги: інстаграм зірок, Меган Фокс, шоу-бізнес
14.01.2022 20:20



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