І знову під венець. Голлівудська акторка Меган Фокс виходить заміж

Голлівудська акторка Меган Фокс виходить заміж.
Зворушливе відео освідчення зірка виклала в своєму Інстаграмі.
35-річна американська модель та акторка сказала так своєму бойфренду – співаку Колсону Бейкеру.
Нагадаємо, що до цього Меган була у шлюбі із зіркою популярного у 90-х серіалу “Район Беверлі-Хілз”, актором Брайаном Остіном.
Вони мають 3-ох дітей.
У липні 2020 року ми сиділи під цим баньяном. Ми просили магії. Я сказала «Так» і потім ми випили кров один одного, – прокоментувала Фокс.
Так за всіма правилами Колсон опустився на одне коліно і надів на палець коханій каблучку зі смарагдом та діамантами.
За словами музиканта, смарагд – це камінь Меган, а діамант – його.
І вони поєднуються, як половинки серця. І символізують їхнє кохання.Також по темі: У прозорій сукні. Меган Фокс ефектно з'явилася на премії MTV Звільнили за «невдячність» перед зйомками Трансформерів. Чим Меган Фокс розсердила Спілберга Власний стиль та ідеальна шкіра: секрети краси Меган Фокс
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи Меган Фокс.
Фото: meganfox