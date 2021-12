Звільнили за «невдячність» перед зйомками Трансформерів. Чим Меган Фокс розсердила Спілберга

Меган Фокс прославилася завдяки фільмам про Трансформерів і через них же вона стала голлівудським вигнанцем.

Трансформери – ціла культура 2000 років.

Комікси, мультики, іграшки. Не вистачає лише кіно.

Цю прогалину вирішують заповнити. Кличуть крутого продюсера Стівена Спілберга, а той кличе крутого режисера Майкла Бея.

А ще круті бійки та 20-річна Меган Фокс – три причини подивитися фільм.

Саме Трансформери запалили цю зірку на голлівудському небосхилі і вони ж ледь її не загасила.

Меган знялася в перших двох частинах трансформерів і можливо б знялася у всіх п’яти, якби в одному з інтерв’ю вона образила режисера фільму.

Що саме сказала Фокс?

І як режисер Майкл бей ледь не загинув?

