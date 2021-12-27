УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Звільнили за «невдячність» перед зйомками Трансформерів. Чим Меган Фокс розсердила Спілберга

Меган Фокс прославилася завдяки фільмам про Трансформерів і через них же вона стала голлівудським вигнанцем. Не пропустіть на телеканалі ICTV у суботу з 21.15 і неділю з 19.10  вийдуть трансформери. Трансформери – ціла культура 2000 років. Комікси, мультики, іграшки. Не вистачає лише кіно. Цю прогалину вирішують заповнити. Кличуть крутого продюсера Стівена Спілберга, а той кличе крутого режисера Майкла Бея. А ще круті бійки та 20-річна Меган Фокс – три причини подивитися фільм. Саме Трансформери запалили цю зірку на голлівудському небосхилі і вони ж ледь її не загасила. Меган знялася в перших двох частинах трансформерів і можливо б знялася у всіх п’яти, якби в одному з інтерв’ю вона образила режисера фільму. [read_more_news] Що саме сказала Фокс? І як режисер Майкл бей ледь не загинув? Детальніше дивіться у відео. Нагадаємо, раніше ми розповідали проте, як знімали фільм Смертельна зброя. Фото: IMBD

Звільнили за «невдячність» перед зйомками Трансформерів. Чим Меган Фокс розсердила Спілберга
0 Коментувати

Меган Фокс прославилася завдяки фільмам про Трансформерів і через них же вона стала голлівудським вигнанцем.

Не пропустіть на телеканалі ICTV у суботу з 21.15 і неділю з 19.10  вийдуть трансформери.

Трансформери – ціла культура 2000 років.

Комікси, мультики, іграшки. Не вистачає лише кіно.

Цю прогалину вирішують заповнити. Кличуть крутого продюсера Стівена Спілберга, а той кличе крутого режисера Майкла Бея.

А ще круті бійки та 20-річна Меган Фокс – три причини подивитися фільм.

Саме Трансформери запалили цю зірку на голлівудському небосхилі і вони ж ледь її не загасила.

Меган знялася в перших двох частинах трансформерів і можливо б знялася у всіх п’яти, якби в одному з інтерв’ю вона образила режисера фільму.

Також по темі: Не Бондіаною єдиною. ТОП-5 фільмів з Деніелом Крейґом Арнольд Шварценеггер не хотів зніматися у Термінаторі? Що залишилося за кадром фільму Стрілянина та романтика: ТОП-10 найкращих фільмів з Райаном Гослінгом

Що саме сказала Фокс?

І як режисер Майкл бей ледь не загинув?

Детальніше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали проте, як знімали фільм Смертельна зброя.

Фото: IMBD

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / Звільнили за «невдячність» перед зйомками Трансформерів. Чим Меган Фокс розсердила Спілберга / 27.12.2021 13:20
27.12.2021 13:20

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь