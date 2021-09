У прозорій сукні. Меган Фокс ефектно з’явилася на премії MTV

35-річна Меган Фокс прийшла у прозорій сукні на церемонію вручення музичної премії MTV 2021.

Знаменитість поділилась світлиною образу у своєму Інстаграм.

Для виходу на червону доріжку модель вибрала “голе” плаття Mugler і золоті босоніжки на високих підборах.

До речі, американська акторка прийшла не сама, а під руку зі своїм новим бойфрендом – репером Machine Gun Kelly.

Допис їх спільної фотографії розлетівся мережою і зібрав більше 4 мільйонів вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про неймовійрні образи зірок на червоній доріжці MTV.

Фото: meganfox

