У прозорій сукні. Меган Фокс ефектно з’явилася на премії MTV

35-річна Меган Фокс прийшла у прозорій сукні на церемонію вручення музичної премії MTV 2021.
Знаменитість поділилась світлиною образу у своєму Інстаграм.
Для виходу на червону доріжку модель вибрала “голе” плаття Mugler і золоті босоніжки на високих підборах.
До речі, американська акторка прийшла не сама, а під руку зі своїм новим бойфрендом – репером Machine Gun Kelly.Також по темі: Власний стиль та ідеальна шкіра: секрети краси Меган Фокс Чому Стівен Спілберг зруйнував кар'єру Меган Фокс? Розпусна Меган Фокс насправді – святоша
Допис їх спільної фотографії розлетівся мережою і зібрав більше 4 мільйонів вподобань.
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про неймовійрні образи зірок на червоній доріжці MTV.
Фото: meganfox