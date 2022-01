Спорт-шик та сексуальність. Модні образи Меган Фокс

Стильні та модні образи Меган Фокс.

Її назвають секс-символом, а її фігурі заздять багато жінок.

Йдеться про модель та актрису Меган Фокс.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку свіженьких фешн-луків акторки, щоб ти залишалась в курсі останніх трендів моди.

Меган Фокс полюбляє оголюватись не лише у стрічках, але й у соціальних мережа.

“Щоб додати жіночої впевненості варто вдягнути красиву білизну” — такий девіз Меган.

Тому зірка часто публікує фото у красивих комплектах.

Білий, чорний чи рожевий — тут вже кожна обирає своє.

Не за горами вже зима, отже час утеплюватись.

Модницям варто звернути увагу на аксесуар Меган.

Щоб і вушкам тепло і стильно виглядати можна обрати, шапку-біні.

Останній тренд осені — кардигани.

Вони можуть бути різної довжини та кольору.

Але цього сезону дизайнери закликають сміливо додавати кольори у свої образи.

І Фокс до порад дослухається.

Класичні чи mom-fit, однотонні чи колор-блок — на будь-який смак.

Але тренд, який залишається з нами вже дуже довго — це джинси.

До речі, тут також можна експерементувати, наприклад з лампасами чи кроєм.

Часто в Інстаграм Меган можна побачити спільні фото з американським репером Колсон Бейкером.

Кожна їх світлина випромінює не тільки любов, але й стиль.

Наприклад, такий розслаблено-кежуальні образи.

Чи яксраво-сміливий образ на червону доріжку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи Дженніфер Лопес.

Фото: Gifer

