Топ найкращих фільмів усіх часів та народів

Підбірка найкращих та найяскравіших фільмів усіх часів кінематографу.

З 12 березня в Україні запровадили карантин. Що ж робити в такій ситуації?

Карантин є чудовою нагодою, аби сидіти вдома та насолоджуватись переглядом найкращих фільмів.

Ранок у Великому Місті зробив підбірку таких кінострічок, саме про них читай далі.

Рейтинг IMDb: 9,2

Цей фільм вже пару десятиліть лідирує в рейтингу IMDb, і поки ще жодній з кінострічок не вдалось його обігнати.

Кіно було зняте ще наприкінці минулого століття. Тут ми побачимо інший бік медалі ув’язнених у тюрмах. Зрозуміємо, що люди, які вчинили злочин, попри все залишаються людьми. Вони дружать, люблять, мріють та вірять в краще майбутнє.

Чудово прописаний сценарій та неймовірна акторська гра абсолютного кожного дає змогу нам, глядачам, проникнутись долею персонажів – від головних до другорядних.

Рейтинг IMDb: 9,1

Культовий фільм про сицилійську мафіозну сім’ю Корлеоне. Стрічка вдало розкриває вплив родини на формування нас як особистості.

У кримінальній драмі яскраво описуються стосунки, правила та взаємодія злочинних банд. А професійна акторська гра заслужено дає друге місце кінострічки в нашому топі.

Цікавим є те, що Марлон Брандо – актор, який грав роль славнозвісного Хрещеного батька, доклав усіх зусиль, щоб його образ був довершеним.

Навіть кішка, яку він гладив у кадрі була імпровізацією, але настільки геніальною! Чи міг би цей котик подумати, що стане відомим?

Рейтинг IMDb: 8,9

Чорно-білий історичний фільм, який розповідає нам про реальну особистість – Оскара Шиндлера. За часів Другої світової війни він врятував від смерті понад тисячу польських євреїв.

Нас занурюють у страшну правду, несправедливість та жорстокість нацизму. Проте світ не без добрих людей.

Недарма слоганом фільму була фраза: “Той, хто рятує життя, рятує – цілий світ”.

Рейтинг IMDb: 8,9

Легендарний фільм Квентіна Тарантино, який зробив відомим Уму Турман та Джона Траволту. Хто ж не бачив їхнього славнозвісного танцю?

Фільм про кримінал, який вважають важливою віхою в історії кінематографа.

Саме після цієї стрічки розпочався активний розвиток американського незалежного кіно.

Рейтинг IMDb: 8,8

Новозедандська фантастична екранізація книги Джона Толкіна. Дія кінострічки відбувається в Середзем’ї, де проходить боротьба за Перстень Влади.

Випадковим чином він потрапив до гобіта Більбо Торбина, який передав його своєму племіннику Фродо.

Проте той навіть не здогадувався, що на його долю випаде багато перешкод та пригод. Адже саме Персня Влади не вистачає Темному Володареві.

Рейтинг IMDb: 8,8

Фільм знятий за однойменною книгою Чака Паланіка, яка стала світовим бестселером. Режисер Девід Фінчер охарактеризував стрічку як чорну комедію з елементами соціальної сатири.

На перший погляд, це абсолютно незрозумілий та безсенсовий фільм. Проте, якщо вдуматись, він розкриває конфлікт молоді та систему цінностей сучасного суспільства.

Щоб відійти та забутись – створюється Бійцівський клуб, який і стає основним атрибутом стрічки.

Доповнює чудовий сценарій та режисуру, професійна гра Бреда Пітта, Едварда Нортона та Хелени Бонем Картер.

Рейтинг IMDb: 8,8

Найуспішніший та найвідоміший фільм режисера Роберта Земекіса, який 1994 року отримав 6 премій Оскар.

Стрічка чудово ілюструє, що наш успіхзнаходиться у нашій голові, і не важливо, що думають інші.

Форест Ґамп був розумово відсталим, але це не завадило йому здійснити воєнний подвиг, вплинути на американську політику та досягти своєї мрії.

Зараз головний актор фільму Том Хенкс зі своєю дружиною, на жаль, захворіли на коронавірус. На даний момент, вони перебувають в ізоляції.

Рейтинг IMDb: 8,7

Наші сни – це невідоме й абсолютно відоме для нас водночас. Парадокс, але це правда. Читаючи свої сновидіння, не забувайте, що ви заглядаєте у своє підсвідоме.

Так і головні герої фільму розбирались у своїй голові. Вони знайшли спосіб керувати снами та змінювати за допомогою них реальність.

Доповнити чудово прописаний сценарій міг тільки ідеально підібраний акторський склад –Леонардо ді Капріо, Джозеф Гордон-Левітт, Маріон Котіяр та Том Харді.

Рейтинг IMDb: 8,6

Свого часу цей фільм отримав значний суспільний резонанс. Все тому, що саме з цієї кінострічки розпочалась нова епоха фантастики, графіки та спецефектів.

Нам змогли показати, що фільм може дивувати, на перший погляд, абсолютно нереальною картинкою.

Глядачу показали науково-фантастичний фільм, де машини можуть повстати проти людей. І тут з’явиться герой, який врятує світ.

Рейтинг IMDb: 8,6

Цьогоріч корейський фільм Паразити став проривом на Міжнародному кінофестивалі Оскар. І не дивно.

Ця стрічка ніби поєднує в собі всі можливі жанри. Тут є і комедія, і триллер, і драма, і кримінал, і навіть трохи жахів.

Проте найперше чим важливе кіно, воно розкриває складну соціальну проблему – фінансове розшарування суспільства. Яскраво показано, як сприймається відмінність багатих та бідних.

Паразити змушують над цим задуматись.

Тепер ти знаєш, що подивитись. Обирай фільм собі до смаку та насолоджуйся переглядом.

Фото: IMDb

Головне фото: Unsplash

