Кращі фільми про подорожі, які надихають

Фільми про подорожі — ТОП найцікавіших стрічок.

У нас, на щастя, вже з’явилась змога подорожувати.

А це означає, що час планувати мандрівки у нові захопливі куточки світу.

На допомогу прийде кіно.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі фільми про подорожі.

Обирай зі списку, занурюйся у пригоди та насолоджуйся переглядом.

Фото: imdb

Життя рухається зі швидкістю маятника на годиннику. Усім хочеться жити так, як душа забажає, але часто щось заважає. Щодня ми робимо свідомий вибір, а потім у ньому ж сумніваємось. Тому часом приходить момент, коли хочеться все покинути і вирушити на край світу, щоб віднайти гарнонію із самим собою.

Сюжет: Журналістка з Нью-Йорка Ліз Гілберт вирішила змінити своє життя. Вона розійшлася з чоловіком і зійшлася з молодим актором. Та через деякий час зрозуміла, що це не те, чого вона хоче.

Тому Ліз прийняла рішення – цілий рік подорожувати. У список планів увійшли подорож по Італії, Індії та Балі, де вона буде вчитися їсти, молитись і кохати.

Головну роль зіграли оскароносні актори Джулія Робертс і Хав`єр Бардем.

Фото: imdb

Ця американо-іспанська комедія Вуді Алена вийшла на великі екрани 2008 року.

Сюжет: Дві американки Вікі та Крістіна їдуть на літо до Барселони. У кожної свої плани на майбутнє та зовсім різні погляди на життя.

Вікі збирається заміж, знає чого прагне, а Крістіна лише шукає себе та планує розібратися з коханням. Та один вечір змінив їх обох.

Фото: imdb

Не лише сучасні фільми можуть бути захопливими. Рекомендуємо тобі переглянути стрічку 1953 року, де головну роль зіграла неперевершена Одрі Хепберн.

Сюжет: Молода принцеса приїжджає в Рим по справах. Її графік розписаний від А до Я.

Від такого життя її вже нудить. Остання офіційна зустріч стала останньою краплею, принцеса не на жарт рознервувалась. Їй викликали лікаря, який вколов снодійне, і після цього почалися справжні пригоди.

Адже в такому стані молода принцеса потайки втекла з палацу і заснула прямісінько на вулиці.



Фото: imdb

Усі ми великі мрійники. Тільки хтось живе в реальності, а хтось поринає у власні фантазії з головою. І останнє, до речі, про головного героя фільму Бена Стіллера.

Сюжет: Волтер Мітті працює менеджером відділу фотонегативів у одному з журналів. Його робота нудна, та мрії в цього чоловіка великі. Волтер уявляв себе і космонавтом, і мандрівником, і чарівником, та повернувшись в реальність прийшла звістка, що журнал востаннє виходить в друкованому форматі.

На обкладинку вирішили поставити роботу Шона О’Коннела, але виявилось, що в надісланих фото не вистачає головного. І Волтер вирішив відправитись у довгу подорож та відшукати знімок, чого б йому це не коштувало.

Фото: imdb

У головний ролях Джонні Депп і Анджеліна Джолі. Як тобі таке поєднання акторів? Зйомки кінострічки відбувалися в Парижі та Венеції, а вийшов у світ він у 2010 році.

Сюжет: американський турист Френк відправляється в Італію, щоб відновити сили і вилікувати душевні рани.

У сонячній країні він знайомиться з надзвичайною жінкою, яка заполонила його серце. Та розвиватися палкому кохання заважають небезпеки, які трапляються на шляху пари.

Нагадаємо, раніше ми публікували кращі фільми про успішних жінок.

Фото: IMDb

