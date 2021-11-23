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ICTV Ранок 23.11.2021 14:43
23.11.2021 14:43
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Дуже спекотно. Кім Кардашян похизувалась фігурою в бікіні

Дуже спекотно. Кім Кардашян похизувалась фігурою в бікіні

Світська левиця Кім Кардашян вразила фанатів гарячим фото.

Цим знімком зірка поділилась в своємі Інстаграм-акаунті.

На світлині знаменитість позує в мікробікіні чорного кольору.

– Моє щасливе місце, – підписала Кім.

Фото зроблене прямо в джакузі.

Прихильники у захваті від таких фото і вже налайкали їй більше 6 мільйонів вподобань.

Але були й такі які підозрють Кардашян у фотошопі, мовляв, занадто ідеальний на фото прес.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кім Кардашян сходила на побачення.

Фото: kimkardashian

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Теги: інстаграм зірок, Кім Кардашьян, шоу-бізнес
23.11.2021 14:43



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