Дуже спекотно. Кім Кардашян похизувалась фігурою в бікіні

Світська левиця Кім Кардашян вразила фанатів гарячим фото.
Цим знімком зірка поділилась в своємі Інстаграм-акаунті.
На світлині знаменитість позує в мікробікіні чорного кольору.
– Моє щасливе місце, – підписала Кім.
Фото зроблене прямо в джакузі.
Прихильники у захваті від таких фото і вже налайкали їй більше 6 мільйонів вподобань.
Але були й такі які підозрють Кардашян у фотошопі, мовляв, занадто ідеальний на фото прес.Також по темі: Трендсетер. Кім Кардашян показала стильний і яскравий образ Як доглядати за собою: секрети краси Кім Кардашян Нічого не шкода. Кортні Кардашян подарувала нареченому ретро-автомобіль
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кім Кардашян сходила на побачення.
Фото: kimkardashian