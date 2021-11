Дуже спекотно. Кім Кардашян похизувалась фігурою в бікіні

Світська левиця Кім Кардашян вразила фанатів гарячим фото.

Цим знімком зірка поділилась в своємі Інстаграм-акаунті.

На світлині знаменитість позує в мікробікіні чорного кольору.

Фото зроблене прямо в джакузі.

Прихильники у захваті від таких фото і вже налайкали їй більше 6 мільйонів вподобань.

Але були й такі які підозрють Кардашян у фотошопі, мовляв, занадто ідеальний на фото прес.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кім Кардашян сходила на побачення.

Фото: kimkardashian

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.